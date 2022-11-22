感受高空奢華禮遇 越捷航空推出SkyBoss商務艙

越捷航空近日推出其最奢華的 SkyBoss商務艙等，提供旅客最優質的豪華尊榮飛行禮遇。

位於寬敞的空中巴士A330的私人艙等之中，越捷航空SkyBoss商務艙提供乘客最優質的飛行體驗，除了柔軟的真皮座椅與豪華服務， 搭乘SkyBoss商務艙的乘客還可享有優先辦理登機手續服務、可攜2公斤內的小型包與18公斤的手提行李登機，免費托運的行李額度則高達60公斤，並可外加一組高爾夫球具，更可免費享有專屬登機接駁車與艙內商務酒吧、專屬旅遊保險和免費更改航班日期、時間與航線等服務。

機上備有SkyBoss商務乘客專屬的免費優選菜單，供應熱騰騰又新鮮的越南經典料理，如牛肉河粉、越南法式麵包等等。除此之外，乘客亦可享用各式風味獨特的世界料理與飲品，包含紅酒、新鮮椰子汁、花草茶等，以及多種如夏威夷豆、葡萄乾及波羅蜜等美味小點。

即日起至2022年12月20日止，只需花費300萬越南盾（約新台幣 3,772元）即可購得越捷SkyBoss商務艙機票，享受越捷航空最高級的服務，旅遊期間限於即日至12月21日，河內與胡志明市每日超過20班次的來回航班皆可使用。現在就進入越捷航空官方網站www.vietjetair.com或越捷APP預訂，也可向全球越捷航空指定代理商訂購越捷航空SkyBoss商務機票。