丹堤年底前再閉7門市 品牌是否熄燈？八方雲集這樣說

八方雲集（2753）今（22）日召開法說會，總經理張瑞蓮表示，八方已接手丹堤滿兩年，經歷二次疫情，今年前三季已將部份虧損很大的街邊店做停損，丹堤目前有40家店，包括22家直營店、18家加盟店，直營店目前還有6、7家獲利狀況不佳的店，預計年底關閉，整體調整後，剩下的門店落在15家，皆為獲利門店，預計轉給丹堤的員工經營，該品牌將全數轉為加盟店。

張瑞蓮表示，經過調整，丹堤留下來的都是獲利的門店，當初會買下丹堤也是珍惜這個品牌，除非有人能提供這個品牌更好的發展，否則八方將繼續經營。策略方向是將獲利的直營門店轉給丹堤的資深員工，協助員工創業，這是八方雲集擅長的經營模式，以利這個品牌能延續下去。

張瑞蓮表示，今年底前三季丹堤的虧損4200萬，第4季整理下來，預計還有800萬虧損會列到第4季，屆時這個品牌整理將告一段落，總部會扮演研發、供貨和管理的角色，後續也將研發新品導入門店，以提升門市端的營收。

至於台灣目前其他三個品牌，張瑞蓮表示，八方雲集目前在台維持1000店，約已來到胃納量的上限，這兩三年總部針對八方雲集，主要著重在門店改裝、導入全店設備，預計明年底全部門店將改裝完畢，同時總部將實施「末位淘汰」計畫，管理面將強烈介入淘汰績效排名最後5%的弱質店，引進優質的加盟主做店質的提升。此外，明年第2季將導入新開發的冷凍產品，增加門店銷售品項，將會是這個品牌未來的成長動能。

梁社漢目前家數來到186家，目前裝修中的家數共有15家，年底可望順利達到200店目標。但因為梁社漢今年展店主要集中在下半年，因此明年上半年將著重在管理面，將品牌提升，以提高績效表現。待200店表現穩定，明年下半年才會恢復該品牌展店。

至於芳珍蔬食會是八方雲集明年的展店主力品牌，目前有12家店，今年第4季全面開放加盟，估計年底家數來到20店，明年拓店皆以加盟為主，目標店數規模將來到60店。