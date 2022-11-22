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巨大集團榮獲2022台灣國際品牌第六名 品牌價值7.46億美元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

「2022年台灣國際品牌價值調查」，於今日(11/22)公布結果，巨大（9921）集團榮獲第六名，品牌價值創新高達7.46億美元，較去年成長11%，也是今年健康運動產業中品牌價值最高品牌。頒獎典禮由巨大集團品牌長劉素娟代表受獎。

由經濟部工業局主辦，財團法人台灣經濟研究院執行，全球權威品牌價值調查機構Interbrand承辦的「台灣品牌價值調查」，巨大集團已經連續十四年榮獲十大國際品牌的肯定。

巨大創立於1972年，目前在全球有9座工廠，14家銷售子公司， 是全球自行車產業唯一一家涵蓋整個經營價值鏈的企業。2021年集團營收新台幣818億元，其中65%來自自有品牌(GIANT /Liv / Momentum / CADEX)銷售。巨大集團一直以來以“Raise The Bar創無止境：推動自行車世界的進化”為使命，不僅以四大品牌提供全方位自行車產品滿足消費者的需求，多年來更以推廣自行車新文化為職志，致力於傳遞騎乘自行車的樂趣，打造健康快樂的騎乘生活。

今年適逢巨大集團創立五十周年，執行長劉湧昌也同步揭露集團未來的ESG策略：『Cycling for a Better Future 騎向淨好未來』，將永續發展視為己任，希冀與消費者及業界夥伴攜手打造美好的自行車未來。

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