Google將在台灣推出環保永續平台EIE 新北市率先加入

Google今（22）日宣布，旗下環境永續平台EIE（Environmental Insights Explorer）已拓展至台灣，將於近日推出繁體中文版，而新北市是台灣第一個加入這個平台的城市。Google表示，此平台目前已蒐集超過4萬個城市、 區域的建物與交通工具碳排放量、太陽能發電潛能等公開資訊，供大眾瀏覽與利用，而Google亦透過結合機器學習技術，近一步協助政府單位與城市決策者運用數據分析、尋找減碳解決方案。

Google自1998年創立以來，一直將永續視為經營核心價值，訂定具體目標，協助各界夥伴、提供永續藍圖，更是Google致力發展的重要面向，其中包括承諾要於2030年協助超過500座城市，減少共10億噸碳排放。

EIE就是從城市的角度出發，協助政府或城市規劃人員盤點在地碳排量與再生能源發展潛力等資訊後，再以更宏觀的視野規劃城市永續藍圖。

Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻表示，台灣政府高度重視永續發展並完整規劃2050淨零轉型路徑，Google支持台灣政府的目標，不僅落實在地減碳行動，更希望透過提供科技工具，為台灣企業與社會帶來實質的幫助。Google將EIE服務拓展至台灣，希望能為政府單位、城市規劃者及社會大眾找到落實減碳行動的助力，也希望邀請更多夥伴加入，讓世界看見台灣的永續推動成果。

在全球淨零轉型浪潮中，全台各縣市開始制定行動計畫，而新北市長侯友宜今年4月在 「2022 新北國際永續論壇」中承諾與國際企業共同實踐永續行動。新北市政府除了在SDGs雙語官網中設置ESG倡議平台，也成為全台第一個加入EIE、呈現城市永續相關資訊的城市。新北市交通局更透過EIE平台服務，簡化資料蒐集作業、取得新北市碳排資訊，並藉此分析相關數據、採取行動，在綠能運具相關政策上獲得幫助。

EIE由Google及全球氣候與能源市長聯盟（GCoM）共同打造，並於2018年推出，透過Google獨家資料數據與AI人工智慧模型功能，計算出全球各城市、地區的碳排放預估值及減碳潛力，並開放大眾參考、取用。EIE除了能簡化繁雜的資料統整與分析流程、協助降低評估碳排放來源的成本，也能提供更有系統性的參考數據給政府及城市規劃者，作為擬定碳排放減量策略的基礎。