「停車經濟學」成百貨新戰場？101祭超尊貴停車區

近期百貨週年慶你買了嗎？是否除了比商品吸引力，停車動線若出問題反而會讓顧客嫌棄？也因此，各家百貨業者今年都重視「停車經濟學」，這其中101靠三招收服VIP型客人，解密大公開。

今年底疫情逐漸邁向解封，各家百貨週年慶買氣旺盛，其中精品更是助攻百貨雙雄業績，業界推估，新光三越、大遠百今年營業額將分別挑戰240億元、200億元。

遠東百貨統計，今年1月到8月中為止，全台業績共成長33％，人潮已穩定回流八成，其中成長最高的業種是精品，跟去年對比約成長40％；SOGO百貨對比去年上半年業績，忠孝、復興與敦化館共成長18％，其中復興和敦化館業績對比去年成長26％，也是靠精品業種加持，在在顯見精品市場為百貨業績主力。

百貨周年慶，停車動線差會掉人氣

台北信義商圈是精品主戰場，包括台北101、BELLAVITA、新光三越信義新天地、微風廣場以及遠百A13等百貨，當中一向是國內精品銷售的指標商場的台北101 購物中心，今年上半年的會員消費金額較去年成長30％，其中單日消費需滿101萬才能取得「尊榮會員」資格，人數約有2200位，相較於疫情前約1200位，接近翻倍成長。

不過，過去就曾有百貨停車場因動線設計不良的問題，開幕短短一個月就面臨重新改良；近期各大百貨週年慶期間，甚至發生消費者從停車場離開，因出口車流量大，不耐久候，氣得下車跟百貨公司的交管人員發生爭執，也凸顯百貨公司停車場動線規劃的重要性，將直接影響客人光顧意願。

觀察到這項「停車經濟學」，101做出三大差異化服務，目的是以更細緻的服務收攏金字塔頂端會員。

差異化服務一：智慧停車系統

消費者從開進停車場起，即可查詢各樓層剩餘車位、尋找車輛停放位置，可結合購物金折抵停車費以及多元繳費等，APP功能頁面就可免排隊、免下車繳費。

差異化服務二：提升停車區域辨識度

在平面與斜坡車道的止滑塗料中分別增加「石英砂」和「金鋼砂」，增強車輛上坡與下坡摩擦力與耐磨係數，提昇行車安全的同時，也降低行駛耗能。在動線標示上，除了加強停車分區標示的色塊「藍、綠、橘」協助尋找車位之外，今年也以「香檳色」打造VIP專屬停車，提升顧客尊榮感。

差異化服務三：友善環境

為降低用電需求，原始單一車道設備用電約1000W，更新後用電量約800W，以館內共計20個車道計算，預計每小時可節省4000W用電量。停車場照明上，101與台北市環保局共同推動大樓停車場照明燈具汰換，並取得全國首例「住商部門微型抵換專案」碳權，讓101跨年煙火、登高賽事等排碳活動可透過碳權抵換，達到減碳中和。

各大百貨在週年慶期間推出各項優惠商品組合搶攻消費者荷包，101則從會員的消費習慣中發掘「停車經濟學」，要以差異化服務收服頂級會員。

（本文出自2022.11.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）