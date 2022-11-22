房市熱區宜嫁娶？新竹縣結婚率冠全台 桃園結婚負擔輕

購屋成家大不易，願意結婚者越來越少。據內政部資料今年1~8月粗結婚率資料，全國粗結婚率3.23‰，全台結婚率最高的縣市為新竹縣3.67‰，其次為桃園市3.56‰，全台結婚率前十名縣市除了花蓮、台東外，多為近幾年房地產市場相當熱絡的區域，前十名縣市中有5個平均購屋總價破千萬，而結婚率排名第二的桃園市平均購屋總價卻不用千萬元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，結婚率前十名縣市多數為工作機會較多的區域，這幾年新屋推案量也大，購屋總價千萬上下的選擇多，因此成家立業者多，而花東、屏東則因在地文化習慣，結婚意願較高。

粗結婚率指特定期間內平均每千人的結婚對數，如新竹縣粗結婚率3.67‰，代表平均每1千人中有3.67對結婚，近幾年因科技園區成為房市大熱門的新竹縣市雙雙入榜結婚率前十名，其平均購屋總價在榜內屬高價位，新竹縣平均購屋總價1,179萬元、新竹市平均購屋總價1,224萬元，僅低於新北市及台中市。

郎美囡表示，新竹縣市因科技業蓬勃發展，平均薪資高、消費力強，雖然房價在前兩年順著房地產多頭之勢大幅成長，不過科技業未來發展可期及在地剛需支撐，成家比例較高。

粗結婚率入榜前十名的主力都會區除了新竹縣市，桃園、台中、新北、高雄及台南等五都也在十名之內，六都獨缺台北市不在榜內，而桃園市結婚率位居第二，但平均購屋總價還不到千萬元，購屋負擔相對輕。

郎美囡指出，台北市雖然工作機會及資源多，但房價及房租都居冠全台，人口因此被擠壓到其他縣市，加上多年來周邊縣市的社會福利制度有超越之勢，而桃園市的生育補助優於台北市，各個重劃區新房選擇多、房價相對雙北低，機場捷運通車後更具交通優勢，如A7重劃區、青埔特區吸引不少雙北買方進駐，北北桃生活圈有意結婚生子者，選擇移居桃園市可能更輕鬆。