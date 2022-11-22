大S豪宅每月房貸百萬！專家：北市豪宅負擔驚人

藝人大S（徐熙媛）與汪小菲宣布離婚剛滿1年，近期媒體報導，汪小菲因積欠大S生活費，遭法院強制執行查封在台資產，汪小菲更在微博秀出帳本反擊，公開豪宅房貸每月高達百萬元，高昂的成本也引發討論。

汪小菲21日於微博發文指出，當年購入房屋價格為4億元，自己付了頭款2.4億元，剩餘房屋貸款每月高達100多萬元。

從汪小菲秀出的帳本顯示，該戶房貸每月106萬元，貸款期限為20年，目前已繳付約5年多的房貸，且該戶每月平均管理費為4萬6千元，電費更是令人咋舌，夏季5-7月電費為6萬多元，7-9月電費更高達9萬多元。

汪小菲支付的房貸，應該就是他與大S在2016年買下的豪宅「台北信義」。

依據《樂屋網》實價登錄資料顯示，「台北信義」位於台北市信義計畫區內，靠近捷運象山站，屋齡10年，總戶數80戶，樓高最高有22層，近2年平均成交單價約為173.4萬元，目前在《樂屋網》上，該社區9樓、20樓皆有待售物件。

依據《樂屋網》實價登錄資料，該社區目前最高成交總價，就是大S和汪小菲2016年買下的頂樓戶，總價3億6188萬元，權狀面積為236.65坪，實際室內的使用空間約有123.25坪，另有4個坡道平面車位共1400萬元，換算當時每坪購入約184萬元。

樂屋網調研中心經理洪安怡計算，若以當時央行規範高價住宅最高貸款6成，貸款年限20年，一段式利率2%為計，採本息平均攤還的情況下，「台北信義」每月房貸約為109萬8424元。

洪安怡指出，該社區近兩年成交量稀少，2021年、2022年僅各1筆成交紀錄，除了央行選擇性信用管制，限定北市高價住宅貸款成數最高僅4成，且無寬限期外，對於高端金字塔族群而言，買氣的影響並非全然在於放款，主要還是基於對市場的信心與資金配置問題，再加上釋出量也不多，成交量自然稀少，交易並不熱絡。