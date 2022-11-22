掃樓！高雄建商砸7.5億元 一次打包17棟透天

南台灣又有建商大手筆獵樓。據最新實價揭露，位於高雄市苓雅區中正二路及和平一路177巷裡，今年6月成交共17棟，屋齡49年的老透天，每棟以總價4,000~6,600萬元不等成交，合計總價約7.5億元，共約345.73坪商五用地，換算地價每坪單價達218.1萬元，刷新苓雅區近五年來地價新高，經查，買方為高信建設，為高雄上櫃建商永信建設（5508）旗下關係企業。

台灣房屋美麗島中正加盟店店東劉坤旺表示，市場早有消息，建商有意以高價收購整合此區段標的，本次交易標的共包含中正二路上7棟屋齡49年的3層樓透天、和平一路上1棟49年3層樓透天及後方和平一路177巷整排共9棟49年2層樓透天，尚有部分標的持續整合中。

劉坤旺指出，建商收購這些高齡老屋，主要還是買地不買屋，整合後可取得更大更完整基地，加上老透天如符合危老重建資格，亦可增加額外建築容積獎勵，有利未來建案規劃。

此基地位處苓雅區精華地段，屬於文化中心優質商圈，基地面臨主要幹道中正二路，距離捷運文化中心站出站就到家，對面就是原本的大統百貨和平店，整體住商機能佳，以隔壁位於和平一路上的中古大樓「仰德」，歷史最高成交單價已有4字頭實力，推估未來推案，市場期待值高。

台灣房屋進一步觀察建商打包整排老屋交易。據實價登錄，今年4月，位於高雄市苓雅區凱旋二路31巷，整排5棟屋齡47年的3層樓老透天，每戶以最低總價約3,980萬元，最高約4616萬元成交，經查，買家也是永信建設，無貸款豪擲約2.1億元，一起打包收購，合併取得約151.27坪住四用地，換算地價每坪約140萬元，目前這五棟老屋已經拆除夷為平地，將與相鄰的主基地合併推案。

另外，今年上半年高雄鹽埕區建國四路上整排屋齡超過70年的2層樓超高齡老透天，其中5棟及其正後方位於新樂街242巷的2棟老透天，總計7棟建物則分批被建商收購。據悉，買方為高雄知名建商「仰德建設」，以李姓董座名義買下，平均每棟取得總價約2300~2500萬元，總花費約1.8億元，以合併取得土地面積208.12坪換算，地坪單價達89.6萬元，創下鹽埕區近7年來次高地價。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄雖然商圈重心北移，不過南高雄像苓雅、鹽埕、新興、前金等行政區，近年仍成為不少建商推案主力區，然而這些區域開發早且成熟，高齡老屋多，具開發規模的素地有限下，透過整合這些相鄰建物，取得具規模的開發基地，成為建商主要獵地方式之一。