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高房價加晚婚！三十而立越來越難 這縣市購屋最積極

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房價加上晚婚趨勢，三十而立的難度越來越高。據聯徵中心，統計今年上半年六都加上新竹縣市的30世代族群購屋狀況，以新竹縣30~40歲世代購屋最積極，平均每百人就新增1.6人購屋成為房貸一族，房仲業者分析，主要可能是新竹縣的購屋人許多都是外來的年輕族群，因為工作關係選擇在新竹縣的竹北等地區落地生根。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新竹地區由於園區工作機會多且相對待遇較好，吸引許多年輕人口往新竹就業，也因為許多都是外來族群，原生家庭可能在新竹沒有不動產，因此等待穩定就需要在新竹落地生根，而新竹縣的竹北又屬於重劃區開發模式，有許多大樓供給，今年上半年吸引許多的年輕族群購屋。

據聯徵統計顯示，30~40歲族群上半年購屋狀況，以新竹縣購屋最為積極，每百人就有1.6個購屋，購屋總價為1325萬元，幾乎追上新北市的1337萬元；30世代購屋最多的其次是桃園市，每百人有1.4個購屋，主要桃園持續吸引雙北民眾外移，尤其近年新興的重劃區因為房價相對平價屋齡新穎，吸納許多外來族群；新北、高雄、台中則比例接近，今年上半年30世代族群每百人有1.2個人購屋。

曾敬德指出，30~40歲世代購屋，剩下台南、高雄與桃園市的平均購屋總價還不到千萬元，隨房價高漲，30世代購買千萬宅狀況越來越為普遍，房價負擔也比以前高上許多，所幸現在還有30年期房貸可以幫忙減壓。

資料來源／聯徵中心、信義房屋不動產企研室彙整
資料來源／聯徵中心、信義房屋不動產企研室彙整

房價 房貸

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