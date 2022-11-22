高房價加晚婚！三十而立越來越難 這縣市購屋最積極

高房價加上晚婚趨勢，三十而立的難度越來越高。據聯徵中心，統計今年上半年六都加上新竹縣市的30世代族群購屋狀況，以新竹縣30~40歲世代購屋最積極，平均每百人就新增1.6人購屋成為房貸一族，房仲業者分析，主要可能是新竹縣的購屋人許多都是外來的年輕族群，因為工作關係選擇在新竹縣的竹北等地區落地生根。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新竹地區由於園區工作機會多且相對待遇較好，吸引許多年輕人口往新竹就業，也因為許多都是外來族群，原生家庭可能在新竹沒有不動產，因此等待穩定就需要在新竹落地生根，而新竹縣的竹北又屬於重劃區開發模式，有許多大樓供給，今年上半年吸引許多的年輕族群購屋。

據聯徵統計顯示，30~40歲族群上半年購屋狀況，以新竹縣購屋最為積極，每百人就有1.6個購屋，購屋總價為1325萬元，幾乎追上新北市的1337萬元；30世代購屋最多的其次是桃園市，每百人有1.4個購屋，主要桃園持續吸引雙北民眾外移，尤其近年新興的重劃區因為房價相對平價屋齡新穎，吸納許多外來族群；新北、高雄、台中則比例接近，今年上半年30世代族群每百人有1.2個人購屋。