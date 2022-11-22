藝人買豪宅持有成本驚人！每月房貸百萬元起

藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲離婚逾1年，近期有媒體報導，汪小菲因積欠大S生活費，遭法院強制執行查封在台資產，汪小菲更在微博秀出帳本反擊，公開豪宅房貸每月高達百萬元，高昂的成本也引發討論。

汪小菲21日在微博發文指出，當年購入房屋價格為4億元，自己付了頭款2.4億元，剩餘房屋貸款每月高達100多萬元。從汪小菲秀出的帳本顯示，該戶房貸每月106萬元，貸款期限為20年，目前已繳付約5年多的房貸，且該戶每月平均管理費為4萬6千元，電費更是令人咋舌，夏季5-7月電費為6萬多元，7-9月電費更高達9萬多元。而汪小菲支付的房貸，應該就是他與大S在2016年買下的豪宅「台北信義」。

據樂屋網實價登錄資料顯示，「台北信義」位於台北市信義計畫區內，靠近捷運象山站，屋齡10年，總戶數80戶，樓高最高有22層，近2年平均成交單價約為173.4萬元，目前在樂屋網上，該社區9樓、20樓皆有待售物件。

據樂屋網實價登錄資料，該社區目前最高成交總價，就是大S和汪小菲2016年買下的頂樓戶，總價3億6,188萬元，權狀面積為236.65坪，實際室內的使用空間約有123.25坪，另有4個坡道平面車位共1,400萬元，換算當時每坪購入約184萬元。

樂屋網調研中心經理洪安怡計算，若以當時央行規範高價住宅最高貸款6成，貸款年限20年，一段式利率2%為計，採本息平均攤還的情況下，「台北信義」每月房貸約為109萬8,424元。