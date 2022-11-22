掃樓！高雄建商砸7.5億元一次打包17棟透天

最新實價揭露，今年6月，位於高雄市苓雅區中正二路及和平一路177巷，合計一共17棟屋齡49年的老透天，由買家大手筆全部打包，據了解，買方為「高信建設」，為高雄上櫃建商永信建設旗下關係企業。

資料顯示，中正二路門牌老透天，每棟以總價4,000~6,600萬元不等成交，合計17棟建物豪擲總價約7.5億元，合併取得共約345.73坪商五用地，換算地價每坪單價達218.1萬元，刷新苓雅區近五年來地價新高。

台灣房屋美麗島中正加盟店店東劉坤旺表示，市場早有消息，建商有意以高價收購整合此區段標的，本次交易包含中正二路上7棟屋齡49年的3層樓透天、和平一路上1棟49年3層樓透天，以及後方和平一路177巷整排共9棟49年2層樓透天，尚有部分標的持續整合中。

劉坤旺表示，建商收購這些高齡老屋，主要買地不買屋，整合後可取得更大更完整基地，加上老透天如符合危老重建資格，亦可增加額外建築容積獎勵，有利未來建案規劃。

他表示，此基地位處苓雅區精華地段，屬於文化中心商圈，基地臨中正二路，距離捷運文化中心站出站就到家，對面就是原本的大統百貨和平店，以隔壁位於和平一路上的中古大樓「仰德」，歷史最高成交單價已有4字頭實力，推估未來推案，市場期待值高。

台灣房屋表示，高雄建商豪氣打包整排老屋交易不只一樁。據實價登錄揭露，今年4月，位於高雄市苓雅區凱旋二路31巷，整排5棟屋齡47年的3層樓老透天，每戶以最低總價約3,980萬元，最高約4616萬元成交。

資料顯示，買家也是永信建設，以無貸款豪擲約2.1億元打包收購，合併取得約151.27坪住四用地，換算地價每坪約140萬元，目前這五棟老屋已經拆除夷為平地，將與相鄰的主基地合併推案。

另外，今年上半年高雄鹽埕區建國四路上整排屋齡超過70年的2層樓超高齡老透天，其中5棟及其正後方位於新樂街242巷的2棟老透天，總計7棟建物則分批被建商收購。

據了解，買方為高雄知名建商「仰德建設」，以李姓董座名義買下，每棟總價約2,300~2,500萬元，總花費約1.8億元，以合併取得土地面積208.12坪換算，地坪單價達89.6萬元，創下鹽埕區近7年來次高地價。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄雖然商圈北移，但南高雄像苓雅、鹽埕、新興、前金等行政區，近年仍是不少建商推案主力區，這些區域開發早，高齡老屋多，具開發規模的素地有限下，透過整合這些相鄰建物，取得具規模的開發基地，成為建商主要獵地方式。