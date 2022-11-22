快訊

早晨財經速解讀／國泰金前3季獲利年減 55% 國壽淨值減半 股利跟著砍半？

今節氣「小雪」！6大禁忌勿觸犯 2類人要注意沖煞

防範金融投資詐騙宣導 證券F4走出戶外力邀民眾共襄盛舉

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

由金融監督管理委員會指導，臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣證券集中保管結算所主辦防範金融投資詐騙系列宣導，透過網紅的號召力，在台北、台中、高雄等地邀請民眾一同參與反詐騙快閃活動，讓反金融投資詐騙觀念能更深入民眾的生活。

北、中、南快閃活動於11月19日下午在高雄駁二藝術特區揭開序幕，現場由百靈果的Ken與Kylie兩位網紅大力號召「防範金融詐騙 全民動起來」後，30位專業舞者跳起反詐騙舞蹈，許多民眾隨之加入，約3分鐘的精彩舞蹈表演中，舞者不時舉起反詐騙口訣手牌：不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，藉著百靈果的人氣及當天的好天氣，吸引了不少人潮圍觀好奇活動內容。

接著傍晚時分來到台中市民廣場，在知名實況主阿樂與希客CK的熱力帶動下，眾舞者開始表演舞蹈並吸引民眾隨之起舞，現場甚至還有小朋友一同加入舞蹈，讓反金融詐騙觀念，能夠從小就培養起！

最後於晚間抵台臺北西門町捷運6號出口處，由百萬Youtuber劉沛及電競潮男Chichi帶領演出，劉沛展現親和力，在音樂空檔間與現場民眾互動引發笑聲，演出中觀眾還跟著強力的音樂節奏擺頭，一整天的快閃活動進入最高潮，在傳達「防範金融詐騙 切記5不」活動主旨中劃下完美句點。

防範金融投資詐騙系列宣導近期除利用戶外及網路媒體外，另舉辦全民一同反詐騙網路投稿活動熱烈進行中！即日起至12月31日止，參加活動者只要投稿自己收到過的金融投資詐騙簡訊或假新聞截圖，並分享曾(差點)遭受金融詐騙的經驗至社群平台，即有機會抽中iPhone 14 Pro！詳情請關注活動網站https://www.anti-scam.com.tw/。

詐騙 臺灣期貨交易所

延伸閱讀

美股感恩節 交投清淡

走路像被電到！男星爆不治之症「磨損完就沒了」

產品遭仿冒在購物網上銷賣 網紅77老大喊告直球對決

「草爺」接獲線報前進校園反詐騙 警察現身結局神反轉

相關新聞

能源論壇12月8日登場 艾祖華：提供一站式儲能方案

台達電能源系統解決方案事業處資深處長艾祖華表示，全球氣候變化劇烈，讓大家深刻感受節能減碳的重要性，隨著綠電需求上升，不論...

避免掮客轉賣…買車「搭售」 保時捷開第一槍

俄烏戰爭未解，供應鏈吃緊，保時捷缺車轉趨嚴重，對此，義美轉投資的尚騰保時捷率先宣布，未來要買保時捷特定車款「須配車」（搭...

保時捷啟動搭售後 二手車「價格倒掛」更明顯

精品世界的「搭售」銷售邏輯燒向車市，業內人士預估，在保時捷啟動搭售策略後，墊高的成本將順帶提高次級市場的轉手價格，換言之...

明年貨櫃供給量將大減

全球海運業的資本支出大縮減，根據英國知名海運諮詢機構德魯里（Drewry）「貨櫃設備預測」報告顯示，明（2023）年貨櫃...

宏遠改口 看空航運

在貨櫃運價連22跌後，上周，上海航交所運價指數（SCFI）又跌9.5%，就連一向被視為航運多頭代表的宏遠投顧分析師，在最...

全球經濟大趨勢論壇／富蘭克林：股債平衡 迎戰景氣下坡段

經濟日報與富蘭克林投顧11日舉辦「全球經濟大趨勢」座談會，富蘭克林收益投資團隊投資長愛德華．波克（Ed Perks）表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。