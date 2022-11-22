防範金融投資詐騙宣導 證券F4走出戶外力邀民眾共襄盛舉

由金融監督管理委員會指導，臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣證券集中保管結算所主辦防範金融投資詐騙系列宣導，透過網紅的號召力，在台北、台中、高雄等地邀請民眾一同參與反詐騙快閃活動，讓反金融投資詐騙觀念能更深入民眾的生活。

北、中、南快閃活動於11月19日下午在高雄駁二藝術特區揭開序幕，現場由百靈果的Ken與Kylie兩位網紅大力號召「防範金融詐騙 全民動起來」後，30位專業舞者跳起反詐騙舞蹈，許多民眾隨之加入，約3分鐘的精彩舞蹈表演中，舞者不時舉起反詐騙口訣手牌：不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，藉著百靈果的人氣及當天的好天氣，吸引了不少人潮圍觀好奇活動內容。

接著傍晚時分來到台中市民廣場，在知名實況主阿樂與希客CK的熱力帶動下，眾舞者開始表演舞蹈並吸引民眾隨之起舞，現場甚至還有小朋友一同加入舞蹈，讓反金融詐騙觀念，能夠從小就培養起！

最後於晚間抵台臺北西門町捷運6號出口處，由百萬Youtuber劉沛及電競潮男Chichi帶領演出，劉沛展現親和力，在音樂空檔間與現場民眾互動引發笑聲，演出中觀眾還跟著強力的音樂節奏擺頭，一整天的快閃活動進入最高潮，在傳達「防範金融詐騙 切記5不」活動主旨中劃下完美句點。

防範金融投資詐騙系列宣導近期除利用戶外及網路媒體外，另舉辦全民一同反詐騙網路投稿活動熱烈進行中！即日起至12月31日止，參加活動者只要投稿自己收到過的金融投資詐騙簡訊或假新聞截圖，並分享曾(差點)遭受金融詐騙的經驗至社群平台，即有機會抽中iPhone 14 Pro！詳情請關注活動網站https://www.anti-scam.com.tw/。