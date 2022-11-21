國泰建設：明年買氣不會像2021那麼「衝」 房市呈穩健發展

國泰建設（2501）今（21）日舉行法說會，國建指出，從最新國泰房地產指數來看，今年前10月新屋市場成交量是略高於去年同期，顯示房市買氣有撐、未如市場想像中清淡；他認為，在家庭人口結構轉趨小家庭化，是支撐這波房市以及明年房市的剛性主力買氣，認為明年房市買氣不會像2021年那麼「衝」，整體市場就是以穩定表現為主。

國建分析，近年房市最大變動就是營建成本不斷飆漲，據公司內部試算，2020年整體營造成本就漲15%，2021年漲幅更達30%，今年漲勢未停歇、仍有15~20%。

國建表示，營造成本節節升高，國建當下都有發現，並立即做出反應，舉例來說，2021年推案策略從預售改為先建後售模式，不過在考量成本管控和資金靈活運用度，現在改為「工程先發包、後銷售」策略。

國建指出，這一波房價很大一波上漲，主要是來自營造成本上漲、非景氣帶動。另外買氣部分，因國內家戶人口數持續減少，像是去年家戶人口數是2.8人，今年降至2.6人，家庭結構轉為小家庭化，是這波買氣的最大支柱，認為在家庭人口結構趨勢未改變之下，這股買氣將會持續支撐後續房市。

國建強調，對建商來說，在營造成本居高不下，建案價格要下來難度很高，認為明年房市就是回歸基本面，在政府陸續祭出打炒房措施後，房市將往正向發展，明年房市整體來說就是穩健發展。

國建指出，對集團來說，明年推案方面，預計12月才會底定，不過包括「中和案」、「三重案」、「台中案」都有機會推出。