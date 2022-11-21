地上權指標大案登場！ 信義區「陸保廠C基地」年底釋出

大案登場！財政部國產署今（21）日公告今年第四批國有地上權招標，共推出11宗土地、面積合計達5公頃，權利金底價合計近30.7億元。其中，地上權大案也將單獨登場，位於台北市信義區、鄰近台北101的「陸軍保養廠C基地案」，可望年底前單獨列標，權利金底價估逾50億元。

陸保廠C基地面積約1.59公頃、達4815坪，為住三土地，容積率350％，估權利金底價將超過50億元，由於此案距離101不到1公里，為北市僅存大面積精華地段地上權案，年底單獨列標可望成為廠商必爭標的。

國產署副署長李政宗表示，陸保廠C基地地上權案多次延宕，主因地上瓦斯設施及停車場遷移事宜，但經多次與大台北瓦斯協調後，已有相關解決方案，將訂出公告招標期程，今年底將釋出。

至於今日公告的11宗地上權案，面積合計達5公頃，包括台中市列標3宗、新北市2宗，台北市、高雄市、台南市、嘉義市、雲林縣、屏東縣各1宗，合計權利金底價達30億6957萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，其中，地租隨申報地價調整年息率為1％，地租不隨申報地價調整年息率為2.5％，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

李政宗指出，台中市過去以干城重劃區推案最搶手，此次列標3宗就有2宗位於干城中央核心區域，包括東區練武段1050地號面積達2,435坪，底價逾10億元，是此次總價最高標的，另一宗1057地號面積也有1079坪，底價約4億元。

至於高雄市旗津區乙種工業區土地，面積近3000坪，底價約1.4億元，鄰近旗津醫院，是旗津地區稀有的大面積工業區土地，也是今年國產署首次推出工業區地上權，據悉已有業者表示興趣。

此次也推出近華視大樓的台北市大安區土地，雖面積僅約434坪，但底價達5.7億元，此案過去曾列標、最後流標，經多次協調，此次將併同原農田水利署經管的3筆土地辦理列標，坵塊更形方整，有利得標人規畫。