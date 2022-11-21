市場矚目！不銹鋼龍頭廠燁聯砸53億擴大碳鋼產能

不銹鋼龍頭廠燁聯（9957）董事會21日通過，將砸53.5億元擴大碳鋼產能以及提升煉鋼高值化。由於全球碳中和趨勢下，燁聯電爐廠的地位日益提升，新的投資將有效提高競爭力。

法人表示，全球減排趨勢不可逆，世界各國尤其大陸加強電爐煉鋼的趨勢更明顯，擁有電爐廠的鋼企有機會得到更多利基，全球電爐改造計劃已經形成風潮。

燁聯董事會通過投資計畫內容，主要包括擴大碳鋼產能，並提升煉鋼產品組合及高值化發展，進行熱軋產能擴建、品質提升及自動化製程，冷軋產能提升計畫，提升綠能使用率，新增設置1.4萬KWP太陽光電發電系統，以及環境保護及循環經濟，同時升級目前資訊管理系統，預計投資金額約53.5億元

另董事會並決議通過辦理銀行聯貸案，由兆豐國商銀為統籌主辦銀行，授信總額度158億餘元，此聯貸案將視授信銀行團籌組情形，最後額度以簽約時額度為準。

燁聯表示，158億元聯貸目的在於改善財務結構，充實中期營運資金及產能擴充與製程優化，償還既有金融機構借款、購置機器設備暨其附屬設備相關工程支出，與建購太陽能發電設備所需資金。董事會授權董事長全權辦理有關此次聯合授信合約內容必要修改及簽約等相關事宜。