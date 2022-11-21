台泥所屬達和航運簽新造環保水泥船 三年後減碳2806噸

台泥（1101）今（21）日宣布，企業團所屬達和航運今日與日本四國新來島造船廠舉行水泥專用船新造船簽約儀式。這是達和航運近三年購入的第三艘新式環保水泥船，預計於2025年第1季交付加入營運，結合岸電系統後，預估每年可減碳2,806噸、節約燃油約2,356噸。

今天的簽約儀式由台泥企業團董事長張安平，與新來島造船廠董事村上孝信、及丸紅商社航空船舶本部副本部長中川聡共同簽署。

張安平表示，作為世界公民，我們只有一個國籍地球，應該要盡力降低二氧化碳排放。全球貿易近90%是仰賴海上船舶運輸，我們的港口與新造水泥船都有要求加設岸電，當船舶靠泊後，不需要使用船上的燃油發電機，因此可以大幅降低二氧化碳及溫室氣體排放。期望到2025年、2030年，甚至 2050年，都可以在船及設備上更優化，持續朝節能減碳邁進；中川聡指出，新來島造船廠是日本很知名的造船廠，很多專家共同建造水泥船，使水泥船的設備、性能、油耗效率不斷精進，往永續發展邁進。

台泥表示，其企業團近年來積極開展綠色轉型，達和航運透過推動數位智能化船隊管理、以及綠色港埠加入節能減碳的行列，自2020年起分階段完成船、岸端岸電系統建置。此外，達和航運也在船舶靠泊期間，透過電纜連接使用岸上台電電源，進而暫停船上燃油發電機的使用，透過「以電代油」降低屬輪泊港期間污染物排放量，從而改善港口空氣品質，推動綠色運輸。

達和航運2021年岸電使用效益，二氧化碳排放量減少約197.4噸，降低燃油耗用約134噸，未來隨著新造船與岸電設備的導入，搭配和平港、台中港及高雄港港站系統上線，預估2025年可削減二氧化碳排放量近2,806噸，節約燃油約2,356噸。

台泥表示，近年來達和投入船隊汰舊換新計畫，五年來已購置三艘新式水泥專用船與七艘新式散裝船加入營運，達和航運目前船隊平均船齡僅六年，相較於全球平均10年以上的船齡具有年輕化船隊的優勢，未來新造水泥專用船的加入更將提升整體營運效力及業績。

達和航運新造水泥船在節能減碳、環境友善及營運效率表現，都較舊有船型優異。新造船將採用全封閉型氣力式水泥裝、卸貨系統，避免粉塵外洩造成空汙，船殼採用不含有機錫、環丁烴成分之低阻力防污漆，不僅對海洋環境友善，更可節省約3%燃油消耗量。經計算，新造船的能源效率設計指數 (EEDI) 符合第二階段標準，較參考基準值降幅可達20.1%，日燃油消耗率較前一代水泥船減少7.8%。

台泥企業團與達和航運建置的岸電系統第一期已於2020年完成達洋輪、和平港建置工程並啟用，第二期除今2022年完成達斐輪加改裝工作，並將接續於2023年底前完成台中、高雄兩港岸電設施建置。未來隨著新造船與岸電設備的導入，搭配和平港、台中港及高雄港港站系統上線，預估2025年可削減二氧化碳排放量近2,806噸，節約燃油約2,356噸，有效達成節能減碳目標，為環境永續貢獻心力。