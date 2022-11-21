地上權大案陸保廠C基地年底前上菜 底價估逾50億元

國產署今（21）日公告今年第四批國有地上權招標，共推出11宗土地，面積合計5公頃，權利金底價合計近30.7億元。此外「好酒沉甕底」，萬眾矚目的地上權大案「陸軍保養廠C基地」可望在年底前單獨列標，底價估逾50億元。

國產署副署長李政宗表示，今日公告11宗地上權招標，分別位於台中市三宗、新北市二宗，台北市、高雄市、台南市、嘉義市、雲林縣、屏東縣各一宗，合計面積約5公頃，權利金底價30億6,957萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，其中地租隨申報地價調整之年息率為1％，地租不隨申報地價調整之年息率為2.5％，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

其中，台中干城商業區土地近期標脫成績亮眼，包括麗寶集團、全聯實業都曾插旗，國產署此次再推出二宗土地，皆位於干城地區中央核心區域且坵塊方整，其中東區練武段1050地號面積達2,435坪，底價逾10億元，是此次總價最高的標的；另一宗1057地號面積也有1,079坪，底價約4億元。

另外位於高雄市旗津區乙種工業區土地，面積近3,000坪，底價約1.4億元，鄰近旗津醫院，是旗津地區稀有的大面積工業區土地，也是今年國產署首次推出工業區地上權，據悉已有業者表示興趣。

而屏東縣萬丹鄉商業區土地鄰近萬丹夜市，是國產署首度在萬丹鄉推出地上權標的，面積1,049坪，底價6,608萬元。

北部方面，最受矚目當屬臨近華視大樓的台北市大安區土地，面積僅約434坪，底價達5.7億元，僅次於干城商業區1050地號。國產署表示，大安區土地過去曾列標，但最後流標，經多次協調，併同原農田水利署經管的三筆土地辦理列標，坵塊更形方整且有利得標人規畫。

此外李政宗也預告，千呼萬喚始出來的陸保廠C基地地上權，可望在年底前釋出，預計本周內定案，下個月正式公告，明年初開標。

據悉，陸保廠C基地面積約4,800坪，為住宅區土地，建蔽率350%，底價至少50億元以上，已有不少業者詢問。