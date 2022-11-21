世足賽開打！量販超市超商搶夜間宅經濟 炸雞泡麵熱銷

世足賽開打，因時差關係，賽事幾乎皆在凌晨。看準客人夜間採買需求，量販、超市和超商紛紛大搶「夜間宅經濟」，預估短短一個月內，全台可創造數億元商機，夜間甚至凌晨的外送單量和客單價都有望成長一至兩成。另外，炸雞、披薩、泡麵和飲料等都將成為外送熱銷商品。

四年一度的世界盃足球賽將在台灣時間11月20日至12月18日開打，勢必再掀起一陣熱潮。量販店龍頭家樂福表示，世足賽因時差關係都是凌晨賽，客人多半購買炸雞、披薩、咖啡、飲料和滷味等，既可解決晚餐又可吃宵夜。

今年家樂福因推出以出貨精準1小時快速到貨的「家速配」服務，這次世足開賽前就卯足全力備戰，即日起每周五享單筆最低只要99元就免運費，因應世足開賽與黑色星期五優惠加碼延長3天，將有望增加晚上外送服務頻率，客單價並增加一至兩成，平均800-1000元。

超市龍頭全聯「小時達」服務也不甘示弱，因可24小時外送，預期零食、泡麵和飲料大成長。全聯表示，小時達推出猜世足冠軍活動，消費滿500就能參加活動，答對的人可獲得小時達購買金。

另外，全聯也推出深夜折扣活動，在晚上10點至隔日早上8點以前在小時達下單，可有優惠；也推出世足優惠商品專區，預估可帶動小時達業績成長15%。

超商龍頭7-ELEVEN看好民眾宅家觀賽美食商機，針對民眾宵夜比較喜愛的零食、泡麵、熱狗、便利即食的家庭料理「御料小館」系列指定商品等，祭出多件數優惠；限定門市「酒BAR現打啤酒」與「哈燒專櫃」同步推出餐酒任選搭配優惠，邀請球迷就近開喝，預估帶動相關類別業績成長三成以上。

根據全家銷售觀察，消費者於晚餐後時段更偏愛購買炸物、滷味等小吃類商品，包含黃金霸王腿條、匈牙利香草烤雞翅、沙茶香辣雞胗、東山綜合滷味等經典夯品。