聯邦快遞發布電商未來大調查 顯示永續消費成未來趨勢

由聯邦快遞集團旗下的聯邦快遞委託進行的最新電商趨勢研究顯示，在COVID-19疫情間啟動電子商務的中小企業，低估了消費者在決定購買與否時對永續性的重視。研究顯示，56%的台灣消費者更願意從有ESG (環境、社會和公司治理，Environmental, Social and Governance）政策的公司購買商品。

73%受訪中小企業認為，與永續消費相比，消費者更重視收到商品的速度。另外也有70%的中小企業認為，便宜的運費對客戶來說更重要。研究顯現實際情況大不相同。

聯邦快遞在今年7月透過《電商未來大調查》，調查了亞太、中東和非洲地區（AMEA）中11個市場的中小企業和消費者，以考察電商在此地區的發展現況，並了解可能推動未來成長的趨勢。

消費者想兼顧永續性和運送速度

消費者對外在環境的擔憂加速了疫情期間電商的成長。然而，對於多數的亞太區消費者來說，地球的未來是他們最關心的議題，他們不想妥協並想兼顧永續性和快速交件。在台灣，也有62%的受訪者表示他們同等重視能否快速收到商品、以及線上購物流程是否符合環境永續。

研究顯示，超過十分之八的台灣消費者期望他們購買的電商正追求永續的商業模式。十分之三的台灣企業也更願意制定了有效的ESG政策——但實際上只有22%的中小企業擁有該政策。台灣的中小企業承認消費者希望他們經營永續業務，但許多 (57%)都擔心會產生相關成本，甚至不相信在永續領域的投資會有回報。

採取更永續的運送方式

聯邦快遞亞太、中東和非洲地區（AMEA）總裁裴佳華表示：「對於有興趣擴大電商業務的中小企業來說，永續發展不再是可捨棄的附加條件，越來越多消費者將其視為決定購買過程中不可缺少跟妥協的部分。中小企業可透過連結到終端消費者的物流立即發揮影響力。聯邦快遞已在採取實際措施減輕快遞對地球的影響。」

聯邦快遞正在走一條多軌路徑，以便在2040年之前減少運送中的碳排放並實現淨零營運。這包括投資電動貨車以實現最後一哩路運輸，和發展FedEx Delivery Manager International等數位解決方案，讓消費者使用行動裝置填寫運送資訊，以快速生成無紙運單。此外，聯邦快遞正在實施可重複使用包裝等解決方案，以減少運送過程中的浪費。

對於任何中小企業而言，制定有效的ESG戰略對企業跟消費者來說都是雙贏。根據統計，由面向消費者的企業製造的溫室氣體中，有超過80%來自於供應鏈[1]。作為連結消費者跟企業的節點，物流供應商可發揮作用，降低服務對地球的影響，以滿足消費者的期待。