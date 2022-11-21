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KKStream攜手日動畫商Noovo 滿足遠距製作需求

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲媒體科技集團 KKCompany旗下提供B2B串流科技的KKStream積極開拓市場，在提供線上表演、全球研討會與居家健身產業後，運用影音串流解決方案 BlendVision打入動畫製作產業，以獨家超低延遲技術（Ultra Low Latency），結合高畫質直播、自動化文字記錄與數位版權管理機制（Digital Rights Management，DRM），成功滿足日本動畫製作公司 Noovo遠距動畫製作需求，推動產業數位轉型。

動畫製作公司 Noovo 2020年成立，主要為動畫製作產業數位轉型，透過建置數位環境，讓創作者在任何地方都能參與製作。過去日本動畫通常由導演和相關人員會聚在同一個辦公室進行製作會議，受到疫情影響，團隊也開始進行遠端編輯作業，但傳統視訊會議軟體無法呈現高畫質的圖像或即時預覽精準色彩，而這正是動畫製作過程最為關鍵的需求，因此導致製作進度出現延誤的狀況。

在評估市面上各種串流直播系統後，Noovo 選擇與 KKCompany 合作，透過 BlendVision 的超低延遲串流直播技術，不僅同時滿足高畫質和精準色彩，還能擁有DRM與聊天室功能。在BlendVision 中，能透過劇院模式同時顯示直播畫面和文字聊天室，會議結束時，會議影像與記錄文字同步進行存檔，自動轉檔為VOD以及CSV檔案，方便與會人員透過時間標記進行對照，這對於影像工作是不可或缺的重要功能，解決Noovo在遠距動畫製作會議所面臨的挑戰。

動畫 日本 疫情

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