好房仲和好工具 信義房屋幫客戶圓滿家業夢想

信義房屋（9940）致力推動數位轉型，善用PropTech房地產科技，建構對消費者、員工更加多元且貼心的服務。以針對第一線房仲業務同仁推出的「AI智能配案」為例，透過AI大數據比對買方的找屋偏好，更精準為物件媒合潛在買方，不必單靠人工配案；例如有客戶指定要看屋的區域，可透過數位工具，搭配信義房屋長年推動、資料詳盡確實的不動產說明書，提供予消費者最專業的服務。

信義房屋信義松仁店專員蔡文擎表示，自己曾遇到一位客戶，一開始看屋主要以台北市信義路以北、松山路一帶為主，後來決定往六張犁一帶找房，因此，他決定嘗試透過公司推出的AI智能配案系統來服務客戶。而蔡文擎利用AI智能配案，將兩個AI大數據推薦的案子傳給客戶，沒想到，其中有一戶剛好就打中客戶的心。

蔡文擎說，透過AI智能配案將物件提供給客戶，再輔以信義房屋完整揭露的不動產說明書，初次帶看時，就能詳盡為客戶介紹屋況，以這個案子為例，後續也順利服務這組客戶買到心儀的房子。他也認為，透過AI智能配案工具，不僅能讓房仲業務工作更加事半功倍，也能提供買賣雙方更全面的服務。

信義房屋仲介產品部執行經理溫家政進一步說明，AI智能配案是透過大數據預先探索客戶需求，再輔以AI智能演算模型，透過配案資訊提供予業務同仁，對買方而言，看屋過程更省時、省力，賣方屋主也能更精準、快速為委售物件找到合適買方。該工具自2022年3月上線以來，帶看、斡旋的成效轉換率，較過往沒有使用時高出近3成，成交成效轉換率則高出近2成，不重複帶看客戶數及物件數，與AI智能配案上線前3個月相較，也成長約1成。

信義房屋除了提供予內部業務同仁所使用的「AI智能配案」，也為客戶在線上提供「智能推薦」，同步透過大數據比對客戶感興趣物件，推薦更多適合客戶的優質好宅，更精準為賣方銷售物件。

看更多物件資訊，可上信義房屋官網https://www.sinyi.com.tw/