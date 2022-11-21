PwC Taiwan攜手新創企業 掌握永續轉型關鍵心法

台灣新創圈年度盛事「2022 Meet Taipei創新創業嘉年華」，在11月17日至11月19日台北圓山花博爭艷館舉行。資誠(PwC Taiwan)受主辦單位數位時代邀請參展，持續深耕台灣新創生態圈，設置「PwC's Scale up資誠創業成長加速器」專區，資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏參加開幕典禮為活動揭開序幕。

今年資誠展位共邀請11家新創企業，橫跨生技醫療、智能運用、智慧製造以及永續ESG等領域，包含EVA Select腫瘤分身抗癌藥物檢測服務「精拓生技」、快速疾病檢測及精準藥物治療體外診斷平台「醫流體」、租房雲端管理平台「金箍棒」、MarTech科技行銷的「愛酷科技」、SelfieSign影音電子簽名「雲想科技」、超高頻RFID標籤晶片/晶片設計及銷售「Onecent Technology」、結合5G+AIoT無人機雲端平台「極現科技」、打造3D數據可視化中央管理系統的「杰悉科技」、提供3drens車聯網行動定位數據平台的「三維人」、TANGRAM物聯網解決方案「網聯科技」，以及農產代管理、光電農業、農產品「格園社企」。

除此之外，在資誠展位中也規劃了三天精彩的活動，圍繞數位轉型解決方案、生技醫療、永續ESG、資本市場以及南向市場等五大主題。

建立信任、成就永續，邁向數位智慧新時代

全球正以嶄新思維推動產業永續與數位轉型，因應市場需求不斷變化、商業環境變動、供應鏈重組，加速驅動企業數位轉型進程。PwC即將隆重推出不同於以往的SaaS軟體即服務，結合「數位科技」與「專業人才」，創造高效益新服務模式。其中兩款雲端產品，24H財稅小管家-「CFO Insight財稅智慧雲」和24H法務管理系統-「Cloud Counsel Solutions法務雲」，讓企業擁有高品質、低成本的數位解決方案，提供兼顧商業策略與流程、客戶體驗，以創新科技全方位服務，協助企業建立新的競爭優勢。

生技醫療為重點發展產業，掌握新創潛在機會

生技醫療產業是政府戮力扶植的戰略產業，在近年政府的推動下已成為台灣另一座護國神山。資誠特此為蓬勃發展的生技醫療新創舉辦「生技醫療創新講座」，針對生醫新創最關注的業務及資金議題，特別安排普華商務法律事務所合夥律師林金榮解析生醫授權案例，並且邀請台杉投資生技基金投資協理林世永，與大家分享創投與生醫新創互動的心得。

企業領航新創永續論壇，促進企業與新創合作

資誠創新創業服務主持會計師黃世鈞表示，為迎接淨零永續的浪潮，台灣產業積極朝落實減碳及追求碳中和為目標，須積極透過創新科技與解決方案，布局綠色專利，搶攻全球龐大的綠色永商機。

本論壇邀請資誠永續發展服務公司協理廖樺懋以「ESG趨勢與綠色轉型新經濟」為主題，他提到，氣候變遷及淨零轉型已對企業造成實質衝擊，ESG可說是接下來幾年資本市場上的關鍵字。綠色科技新創聯盟會長暨友達宇沛董事長李孝忠分享「企業如何攜手新創共創凈零碳排商機」之議題，期望以協助新創企業發展綠色科技創新服務，建立新創與企業之間的合作機制。資誠創新創業服務會計師于智帆進一步討論在淨零排放與CSE(Corporate Startup Engagement)議題的趨勢下，中大型企業創新轉型的瓶頸，建議企業可以何種角度切入與新創的合作。

在「淨零碳排-企業與新創論壇」，資誠創新創業服務偕同主持會計師顏裕芳擔任主持人，邀請新創代表「格斯科技」、「益鈞環保科技」、「海韻智能」，以及資誠永續發展服務公司於新創成長歷程與ESG合作的議題上進行交流。根據PwC Taiwan發布的《2022臺灣企業領袖調查報告》指出，全球已超過兩成企業承諾淨零排放，不同產業所面臨的挑戰皆不同，然而，有風險就有機會，面對綠色轉型，企業應思考如何發揮核心能力創造價值，超前部署永續浪潮，創造綠色商機。

孕育新創獨角獸，創櫃板厚植新創生態發展

根據PwC Taiwan發布之《2022台灣新創生態圈大調查》顯示，政府資源為初次創業與萌芽新創成長的重要養分。「資本市場募資與新創蛻變關鍵」研討會，邀請櫃買中心新創發展部經理王耀華分享創櫃板多元輔導資源。王耀華表示，櫃買中心自2014年起，迄今已連續第9年連續參展Meet Taipei，並助力具發展潛力之新創團隊進入櫃買市場成長茁壯。截至10月底，已有24家創櫃板公司成功轉公開發行。資誠聯合會計師事務所審計服務副總經理吳仁杰則分享營運計畫書撰寫關鍵議題，包括將市場需求、技術/產品商業化可行性、行銷/財務等營運執行計畫等重要面向。從企業運籌規劃到資源鏈結，希冀透過活動創建更多企業合作契機，擴展臺灣新創生態圈網絡並接軌國際市場。

東南亞及印度市場祭出獎勵措施，為新創海外首選市場

資誠聯合會計師事務所東南亞及印度業務服務副總經理張智媛指出，東協最吸引外資新創產業的亮點在於中產階級的快速崛起帶動廣大內需市場消費力。根據PwC Taiwan發布的《2022台灣新創生態圈大調查》，新創最希望進入之東南亞地區國家為新加坡、越南、馬來西亞及泰國。張智媛分析，隨著越南整體經濟體制與國際接軌，近來積極與全球主要國家簽訂自由貿易協定並祭出投資優惠政策，為越南外資投資開啟巨大商機。另外，馬來西亞擁有龐大的伊斯蘭商機及語言溝通便利性等優勢，亦提供新創產業多元發展的契機。位於東南亞樞紐的泰國，亦祭出相當多的投資獎勵措施，泰國政府支持智慧城市發展及當地相當高比例的網路及行動裝置使用率，都顯示新創產業發展前景可期。

張智媛提醒，東南亞各國法規及國情不同，台灣新創產業在海外投資前必須適時尋求專業意見詳細評估，因地制宜發展經商策略以符合東協十國多樣性的市場特性，才能有效降低企業風險，並適時透過合資或併購結合當地資源，以求事半功倍。