momo購物網推「故宮」集點加價購 古典珍品美翻了

富邦媒（8454）旗下momo購物網於年末重磅攜手「國立故宮博物院」，自即日起至12月31日推出全新故宮系列集點加價購活動。富邦媒表示，深受國內外旅客喜愛的故宮潮流選品正式登場，本次隆重推出6款翻繪古典珍品的質感餐廚選物，包含替生活點綴奢華新食感的春夏花卉雙碗組、秋冬花卉餐盤組、富春山居對杯組；還有時髦煮婦們瘋搶的高貴感宮廷風番蓮紋餐墊、番蓮紋保溫水壺等。

為搶攻博物館商機，同步向經典國寶致敬，momo本月獨家跨界聯名故宮祭出6款以「復古珍品」為主題的限量餐廚選品，每一項選品皆以故宮典藏文物為靈感打造而成。自即日起至12月31日，凡於momo消費集點滿1至6點，即可以1到369元兌換「故宮」周邊商品，所有品項均採限時限量兌換。

富邦媒表示，為了讓宮廷風美學可以貼近生活，番蓮紋餐墊創意來自故宮博物院藏品「明 景泰 掐絲琺瑯番蓮紋盒」。可作杯墊或用餐隔熱墊使用，純棉材質易乾好清洗，不容易產生異味，更附有實用派的吊掛圈，可提供晾乾更便於收納，是時尚煮婦們必收藏的最強餐廚織品。

另外，高品質餐具「春夏花卉雙碗組」設計靈感正是故宮博物院藏品「清 董誥 四景花卉冊」中的夏景花卉及春景花卉。以100% 骨瓷燒製，表面光滑、厚實耐碰撞，滿滿春夏花卉環狀圍繞於碗上，完美搭配精緻典雅宮廷風花色，呈現奢華新食感，搭配春夏季節美食更是應景。

藝術品等級的居家用水壺也登場。番蓮紋保溫水壺除了烤漆高貴細膩，壺身採用304不銹鋼，此款保溫水壺可長時保溫達12小時，可輕鬆替居家生活增添品味。