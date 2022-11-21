玩美移動 針對美容SPA及護膚中心推出AI肌膚專家服務

玩美移動（NYSE: PERF）為其屢獲殊榮的AI智慧肌膚檢測推出可適用於iPad裝置的科技服務，並在玩美企業版App中加入「AI肌膚專家」這項先進肌膚科技，可透過iPad為美容SPA及護膚中心更為便利的肌膚檢測工具，無需使用昂貴的醫療設備進行繁複操作，而是經由快速、直觀和易於理解的形式呈現給顧客為個人量身訂製的肌膚檢測數據。

適用於iPad的「玩美企業版AI肌膚專家」旨在提升顧客在護膚諮詢時各項環節的體驗。此項科技服務使用超過7萬張醫療級圖像進行建構，可檢測多達8種不同肌膚狀況，包含斑點、皺紋、膚質、黑眼圈、保濕度、出油度、泛紅和眼袋。完整進階功能包含粉刺、眼瞼下垂、皮膚緊緻及光澤等也即將上線，藉此更進一步拓展客製化的顧客服務。AI智慧肌膚檢測僅需兩秒，即能生成可供下載的膚質評分結果，透過具體量化的數據讓使用者快速了解自身肌膚狀況。此科技服務並提供全面客製，企業品牌能量身訂製適合品牌消費者的肌膚檢測體驗，並依據顧客肌膚狀況生成專屬產品推薦。

「我們很高興能推出『玩美企業版AI肌膚專家』，這項全方位且極具成本效益的科技服務，能為美容SPA及護膚中心利用玩美移動先進肌膚科技提升數位消費體驗。」玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示，「此一便捷和客製化的AI智慧肌膚檢測科技服務，以更高互動性及更加個人化的肌膚檢測體驗，幫助企業品牌更貼近顧客消費需求。」

玩美移動的企業版AI肌膚專家科技服務是一項符合「健康保險可攜性及責任性法案（Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA）」標準的SaaS平台，能夠確保個人醫療資訊受到最高層級的隱私保護。此外，AI肌膚專家亦已經皮膚科醫生驗證，可有效、準確地識別肌膚狀況，具有高達95%的反覆測試信賴度。此幾項認證可說明玩美移動AI肌膚科技可確實為企業品牌帶來實用性，並有助於大幅提高顧客的護膚消費體驗。