快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

玩美移動 針對美容SPA及護膚中心推出AI肌膚專家服務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
玩美移動AI智慧肌膚檢測推出可適用於iPad裝置的科技服務，並在玩美企業版App中加入「AI肌膚專家」這項先進肌膚科技。業者提供
玩美移動AI智慧肌膚檢測推出可適用於iPad裝置的科技服務，並在玩美企業版App中加入「AI肌膚專家」這項先進肌膚科技。業者提供

玩美移動（NYSE: PERF）為其屢獲殊榮的AI智慧肌膚檢測推出可適用於iPad裝置的科技服務，並在玩美企業版App中加入「AI肌膚專家」這項先進肌膚科技，可透過iPad為美容SPA及護膚中心更為便利的肌膚檢測工具，無需使用昂貴的醫療設備進行繁複操作，而是經由快速、直觀和易於理解的形式呈現給顧客為個人量身訂製的肌膚檢測數據。

適用於iPad的「玩美企業版AI肌膚專家」旨在提升顧客在護膚諮詢時各項環節的體驗。此項科技服務使用超過7萬張醫療級圖像進行建構，可檢測多達8種不同肌膚狀況，包含斑點、皺紋、膚質、黑眼圈、保濕度、出油度、泛紅和眼袋。完整進階功能包含粉刺、眼瞼下垂、皮膚緊緻及光澤等也即將上線，藉此更進一步拓展客製化的顧客服務。AI智慧肌膚檢測僅需兩秒，即能生成可供下載的膚質評分結果，透過具體量化的數據讓使用者快速了解自身肌膚狀況。此科技服務並提供全面客製，企業品牌能量身訂製適合品牌消費者的肌膚檢測體驗，並依據顧客肌膚狀況生成專屬產品推薦。

「我們很高興能推出『玩美企業版AI肌膚專家』，這項全方位且極具成本效益的科技服務，能為美容SPA及護膚中心利用玩美移動先進肌膚科技提升數位消費體驗。」玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示，「此一便捷和客製化的AI智慧肌膚檢測科技服務，以更高互動性及更加個人化的肌膚檢測體驗，幫助企業品牌更貼近顧客消費需求。」

玩美移動的企業版AI肌膚專家科技服務是一項符合「健康保險可攜性及責任性法案（Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA）」標準的SaaS平台，能夠確保個人醫療資訊受到最高層級的隱私保護。此外，AI肌膚專家亦已經皮膚科醫生驗證，可有效、準確地識別肌膚狀況，具有高達95%的反覆測試信賴度。此幾項認證可說明玩美移動AI肌膚科技可確實為企業品牌帶來實用性，並有助於大幅提高顧客的護膚消費體驗。

皮膚科 iPad

延伸閱讀

中科院精神病學專家：疫情後民眾心理問題明顯增加

原液保養是什麼？相較於調好配方的保養品，合併使用原液精華優缺點？

《謝幕》河智苑出道至今膚況沒差過！長期維持這些保養小習慣

MAMAMOO華莎有一套自己的獨特洗澡方式：這讓我的肌膚不再亂長東西　但「秘訣」讓徐章勳無法接受　

相關新聞

阿聯酋重啟COVID-19醫療旅遊保險 增強旅客疫後出國信心

阿聯酋航空宣布自即日起至2023年3月31日，重啟COVID-19醫療旅遊保險，為台灣出發的旅客增添一層安心保障。阿聯酋...

PwC Taiwan攜手新創企業 掌握永續轉型關鍵心法

台灣新創圈年度盛事「2022 Meet Taipei創新創業嘉年華」，在11月17日至11月19日台北圓山花博爭艷館舉行...

金馬獎另類贏家 LEXUS連三年獲選專屬座駕

豪華車Lexus致力於體現「Experience Amazing」的品牌精神，和泰車代理Lexus品牌，讓國人更了解車是...

海運市場急速變化 預測明年全球貨櫃供給減少、14年來首降

隨著全球海運市場急速變化，國內的航運業者指出，已看到全球海運業的資本支出動作開始縮減，根據英國知名海運諮詢機構德魯里（D...

LifeBox會員平台串接台越雙方 拓展全新商機

越南在台人口逾36萬，消費規模日增，吸引不少台灣企業加大投資布局，立達國際興業公司為此成立LifeBox電商平台，將台灣...

momo購物網推「故宮」集點加價購 古典珍品美翻了

富邦媒（8454）旗下momo購物網於年末重磅攜手「國立故宮博物院」，自即日起至12月31日推出全新故宮系列集點加價購活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。