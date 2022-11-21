住宿餐飲高薪獵才！北市企業釋出901個工作機會

台北市就業服務處11月21日至25日邀集18家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，總共釋出901個工作機會數，其中最高薪達10萬元，正職職缺達八成，歡迎社會新鮮人、準備求職或轉職、二度就業需求的民眾，親自至台北市各就業服務站參加現場徵才活動。

勞動局表示，住宿餐飲業為本周北市企業徵才主軸，11家廠商560個工作機會數，佔總工作機會數六成，邊境解封，旅遊旺盛，疫後經濟復甦力強，高人力需求的餐飲住宿業蓄勢待發、大舉求才，主管及儲備職共98名，高薪100K，外場服務人員135名，高薪36K，廚師職15名，高薪45K，廚務職69名，高薪房務員需求75名，高薪37K，人力資源是餐旅服務業最大資產，如何培養優秀人才及留住人才是其重要課題，除拉高薪資調幅，以吸引優秀人才投入服務產業的動能，再檢視餐旅業工作優點，入行不難，工作易上手，隱性福利，如免費員工餐、免費員工制服、健檢、員工旅遊外，可讓自己荷包省下一筆開銷，再加上完善的教育訓練課程，不僅可與公司一同成長，還可增長自己的職場生涯，且於週間自由選擇休假時間，更是輪班制的優勢。

海霸王城市商旅集團釋出212個工作機會，為本週求才之冠，除基層住宿餐飲職缺外，還釋出飯店/餐廳高階主管六名、冷凍食品調理研發主管一名、火鍋餐營運主管一名、火鍋內場主管一名及資訊主管二名，高薪80K-100K，最為吸睛，鎖定住宿餐飲業及資訊業，積極、企圖心、具業務力的好手，轉戰工作場域共同成長。此外，海霸王城市商旅集團還釋出行政職如秘書、總管理處人事專員/助理、驗收兼人事、會計助理等，也是多人嚮往的內勤職缺，特別的是釋出工時員/假日，時薪168元-200元，可當天領現。

住宿業徵才還有五星級旅館開泰豐國際(文華東方酒店)、寒舍餐旅(台北喜來登大飯店)以及時代國際飯店(台北W飯店)，每家廠商均有不同文化風格及福利制度，如於文華東方酒店任職滿12至24個月以上，可申請集團酒店轉調(視轉調地點簽證申請而定)，是體驗海外職場很好的選項，歡迎有心從事餐飲住宿業領域的求職朋友踴躍前來面試，無經驗可培訓。

本周徵才活動廠商計有一之軒食品、路易莎職人咖啡、寒舍餐旅管理顧問(台北喜來登大飯店)、軒饌廚坊、財團法人老五老基金會、安橋公寓大廈管理維護、台灣吉豚屋、全家便利商店、欣葉國際餐飲(欣葉日本料理)、錢櫃(KTV)、開泰豐國際(文華東方酒店)、海霸王餐廳、城市商旅、錢澤(KTV)、新加坡商傲勝全球(OSIM)、漢記(朱記餡餅粥)、時代國際飯店(台北W飯店)及樂雅樂食品等18家優質企業。

此次徵才活動地點，11月21日在景美就服站舉辦，11月22日在內湖、西門、南港東明青銀、北投就服站舉辦，11月23日在景美、艋舺、西門就服站舉辦，11月24日在南港東明青銀、艋舺就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，勞動局為勞工把關，篩選優質廠商目前皆無重大勞資爭議及無薪假狀況，讓求職者安心求職。

勞動局提醒求職民眾，為提高廠商僱用率，鼓勵民眾穩定就業，疫情期間推出的「安穩僱用計畫2.0」計畫實施期間已延長至2023年6月30日，民眾請把握參加徵才活動，爭取與廠商直接面試機會；僱用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，相關內容詳見「台灣就業通」網站。

就業媒合服務完全免費，就業服務服處提醒，為維持國內疫情之穩定控制，參加徵才的民眾，當天需全程配戴口罩。活動相關訊息請洽台北就業大補帖（OKWORK）網站（https://www.okwork.taipei），查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線02-23085231。