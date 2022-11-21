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未演先轟動 桃園美術館未完工房價漲4成
現代人對居住品質重視，美術館周邊也成為購屋者的指標。台灣房屋集團統計實價登錄資料，五年來六都美術館周邊藝文宅房價，桃園市漲幅奪得六都之冠，高達39.8%；其次為高雄市漲35.7%；台南市漲34.5%位居第三。
根據內政部實價網站統計顯示，漲幅冠軍的桃園市，漲幅近4成，今年每坪39.3萬元，直逼四字頭，與五年前單價25.8萬元相較，一坪上漲13.5萬元。
台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，桃園美術館「未演先轟動」，目前只在動工階段，預計2024年完工，雖然尚未完工，但因座落於桃園青埔重劃區中，地點優勢加持，以及區內有高鐵、捷運，以及棒球場、大型商場加持，吸引許多脫北者及在地人進駐。
漲幅第二的高雄美術館位處鼓山區美術公園內，周邊商圈林立，與高捷共構的台鐵美術館站滿足交通需求，並有明星學校中山國小及龍華國小共同加持，帶動周邊房市漲聲持續。
漲幅第三的台南市美術館，位處台南市中心中西區，孔廟商圈周邊書卷氣息濃厚，又靠近大遠百商業繁榮發展，機能完整。
有別於其他直轄市，新北美術館位處鶯歌三峽交界，近鶯歌火車站商圈，地方發展較早，可發展腹地小，因此新建電梯大樓等住宅量體相對較小，且距目前話題性頗高的鳳鳴重劃區較遠，因此在房價漲幅表現，居六都中之末。
江怡慧表示，六都目前已實際營運的美術館，有台北、台南、高雄，商圈內住宅多是區域房價燙金門牌，而新北、桃園、台中美術館即將在未來幾年陸續完工，周邊房市發展可期。
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