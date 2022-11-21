主題式產業講座暨休閒運動產業法說會 21日起陸續登場

臺灣證券交易所秉持服務資本市場的精神，為協助投資人聚焦產業基本面，將於11月21日(周一)、22日及23日於台北101大樓1樓資訊展示中心舉辦休閒及運動主題式產業法說會，共邀請八家上市公司參與；11月21日首場更邀請臺灣經濟研究院劉佩真總監就台灣未來景氣展望進行專題演講。11月24日及25日續有迎廣（6117）、中電（1611）、潤弘（2597）及美隆電（2477）假臺灣證券交易所一樓資訊展示中心辦理法人說明會。

這次活動詳細資訊及最新訊息，請至證交所官方網站&關於證交所&活動訊息點選本活動頁面查詢。因部分場次已額滿，投資大眾可利用網路平台觀看直播，收看網址 http://webpro.twse.com.tw。

各場次舉辦時程及地點如下表，各與會公司基本介紹資料如下：

1、11月21日（周一）展碁：代理銷售國內外超過150個領導品牌，產品橫跨商用及家用資訊電子、應用軟體、數位娛樂、美妝保健、系統整合、中小企業解決方案服務等一站式滿足客戶多元需求，為全方位通路平台，從銷售、通路、維修，提供完善的物流、服務流及輔銷流發揮到最大效益。111年前3季合併營收174.77億元，較去年同期成長17.85%，每股盈餘3.6元。

2、11月21日（周一）冠星-KY：主要經營成衣布料，為ADIDAS、NIKE、PUMA、GAP等國內外知名品牌的供應商，在柬埔寨擁織染一體工廠，建立完整富有彈性的供應鏈體系，可根據客戶需求提供快速、優質的就近供應服務。2022年前三季合併營收63.20億元，較去年同期成長13.13%，每股盈餘10.26元。

3、11月22日（周二）桂盟：從事自行車用鏈條，自行車鏈條市占率世界第一，各項產品以13種語言行銷超過150餘國，並在全球各地建立10座工廠與11個銷售服務據點，並致力於ESG，持續推動企業永續發展。2022年前三季合併營收57.19億元，較去年同期成長0.6%，每股盈餘12.9元。

4、11月22日（周二）聚陽：主要業務內容為成衣設計、製造及銷售；提供的服務包括材質開發、供應商搜尋與管理、款式設計、流行趨勢提供、生產製造、研究開發、物流配送等。各項產品的研發與製作均累積無數經驗，能提供客戶多樣產品選擇及一次購足的服務。2022年前三季合併營收247.2億元，較去年同期成長16.42％，每股盈餘11.32元。

5、11月22日（周二）復盛應用：主要從事高爾夫球桿頭、碳纖維桿身、球桿組立及成套球桿組之代工製造，近年來更跨入航太鑄件及冰上曲棍球鞋、越野摩托車車靴及運動護具等相關產業。全球高爾夫產業在2021年進入快速復甦，因疫情讓更多消費者開始參與這項運動，因此擴大高爾夫運動的人口組成，帶動整體市場成長。2022年前三季合併營收245億元，較去年同期成長44.86％，每股盈餘28.21元。

6、11月23日（周三）拓凱：為應用碳纖維複合材料技術生產各種高附加價值產品的國際級專業製造商，其技術能量與生產規模在網球拍、自行車車架及輪圈、高階安全帽、飛機內裝及影像醫療設備部件等產業都是處於全球領先地位，產業多元化及業界客戶皆為全球知名品牌。2022年前三季合併營收80.29億元，較去年同期成長29.88％，每股盈餘20.40元。

7、11月23日（周三）柏文：經營會員制連鎖運動健身中心及休閒運動場館，係臺灣首家上市之連鎖健身中心，品牌「健身工廠」已有61處據點。2022年前三季合併營收26.59億元，較去年同期成長53.77%，每股盈餘0.93元。