房市警訊！交易量年減逾三成，還有這個壞消息

台灣三大房仲最新統計，全台房市十月交易量均大幅退，尤以高雄台北與桃園為甚，年減逾四成，房市反轉警訊已現？專家怎麼說？

台灣房市歷年傳統，928檔期後，過年前的十月，向來是房市成交旺季，尤其該月六都與新竹縣市的房市成交數據，也被視為是觀察台灣房市來年景氣的關鍵。

房市旺季不旺？反轉警訊已現？

10月31日，台灣三大房仲業者永慶房屋、住商房屋與台灣房屋不約而同示警：全台房市十月成交量大幅下滑超過三成，台北市、桃園市更大幅衰退逾四成。令人捏一把冷汗，台灣房市反轉警訊已現？

根據住商機構企畫研究室統計旗下加盟店最新成交業績，自三月升息後重創買氣，房市交易量從四月就一路下修。九月與去年同期相比，全台大減37.0%。

其中，「成交衰退重災區」尤以台北市、桃園市與高雄市為甚。高雄市年減43.8%，桃園市年減42.8%，台北市年減40.1%。台中市、台南市與新北市成交量也是一片慘澹，年減幅度近三成不等。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，從六都成交數據觀察，相較去年九月、十月均大幅量縮，顯見買氣還沒有回頭。

永慶房屋最新公布的成交數據也是一片慘澹。永慶指出，相較去年10月，全台交易量量縮31%。其中，新竹縣市量縮39%最多，台北減少37%，新北量縮34%，桃園減少25%，台中減少31%，台南與高雄分別量縮30%與31%。

升息、資金退潮、景氣反轉衝擊房市

事實上，台灣房市自去年八月國內疫情暫獲控制，當時市場一片看好，加上全球貨幣寬鬆，去年房市交易量不但回到疫情前水準，疫情遞延的買氣出籠，也讓全台交易量去年底連三升，交易量大增。

反觀今年，全球股市震盪，也牽累房市。尤其台股短短數月，從一萬六千點下修至一萬三千點，股民資產縮水，也澆熄房市買氣。

尤其，市場預期FED將於11月升息3碼，資金退潮；加上俄烏戰爭、台海緊張，地緣政治風險難除，國內經濟成長趨緩，產業景氣轉趨悲觀等，一連串壞消息，讓房市上空籠罩烏雲。

永慶房屋研展中心副理陳金萍提醒，全球金融市場受挫，房市同時面臨房價、物價與升息交互作用，衝擊民眾購屋意願、壓縮購屋負擔能力，對於房市後市恐無法樂觀預期。

房市陷「三低」：低成交、低總價、低姿態

徐佳馨強調，後疫時代房價雖有通膨支撐，可是買盤猶豫，尤其十月交易依舊不振，意味著只要價格不修正，交易量不易擴大。陳金萍認為，房市成交關鍵仍在價格，買賣雙方價格認知能拉近，房市交易才可能成長。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐觀察，台灣房市第四季呈現「三低趨勢」。一、低交易量。區域天花板價的預售屋交易量會首先降溫。二、賣方低姿態。股匯市波動下，資金需求下，賣方議價空間增加。三、低總價。首購等自住族群受限於升息壓力，仍以蛋白區、高CP值的低總中古屋為優先選擇。

雖然通膨與物、料、工三缺陰影下，房價難大幅回跌，但某些區域，已有鬆動修正跡象。台灣房屋建議，想買房，又怕賠錢，建議可慎選人口正成長，以及建設利多挹注的區域，逢低布局。

（本文出自2022.10.31《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）