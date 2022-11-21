皮膚科醫師醉心研發醫材 晶鑽攜手愛爾麗插旗胡志明市

跟很多皮膚科醫師一樣，晶鑽生醫（6815）創辦人謝佳憲從皮膚科執業醫師身份，轉換到醫美領域創業，不過特別的是，在經營過診所通路業務後，最後他選擇專注醫材研發及代理儀器、醫師培訓業務，目前更是醫學工程博士候選人，走一條皮膚科醫師少走的路。

晶鑽生醫11月宣布攜手台灣最大醫美診所通路愛爾麗集團，決定2023年上半將台灣醫材推向越南市場，2024年汐止廠落成後，可望成為晶鑽線材出海最大奧援。

抗老跟美顏市場每年都持續成長，中國跟美國又是最大兩市場，根據Market Research Future (MRFR) 的研究報告指出，2021年全球整型市場規模達455億美元，而預計到2030年將達到612億美元，在2022～2030年的年複合增長率為9.1%。

而不動刀的微整型是醫美最受歡迎項目，國際美容整形外科學會（ISAPS）估計，2021年非手術美容手術的數量比2020年增加了44%，在過去的20年裡，微創手術經歷了不斷的創新，接受度大開，拉線就是微創手術熱門項目。

抗老緊實的醫美選擇多是雷射及埋線拉提，過去埋線拉提的線材多仰賴進口，主要供應商有4家韓國跟美商，謝佳憲從皮膚科醫師跨界投入醫美領域，先從使用進口線材開始，在使用進口線材發現有不足之處後，演而優則導，跨界成為研發者。

為期望研發出更好用，效果更好的線材，謝佳憲最終自創線材品牌「提美拉」，並在2018年取得台灣二類醫材許可，讓晶鑽生醫成為台灣少數具備醫美線材研發及自動化生產能力業者，謝佳憲也從皮膚科醫師變成生醫公司研發長。

事實上，晶鑽對醫美診所通路並不陌生，創業時從保養品牌到醫美診所都有投資，但2020年晶鑽決定收斂聚焦，才將業務重點擺向醫材及培訓業務上。

「認識晶鑽謝總很久，希望攜手一起去海外競爭，合作對象當然是品牌跟供應商為第一優先，晶鑽是愛爾麗第一家海外合資的伙伴。」愛爾麗總裁常如山說，醫美在海外最大的對手是韓商，愛爾麗雖在中國大陸已有許多通路，但若要出海其他國家合資，當然是期望結合台灣上下游業者一起組國家隊，建立競爭優勢。

晶鑽已拿到台灣TFDA醫材許可，加上宜蘭工廠已獲得ISO13485認證，由於越南承認台灣TFDA認證，有利加速醫材落地，謝佳憲跟愛爾麗集團合作第一個國家就將是越南，雙方計畫合資公司註冊在新加坡，作為管理東南亞市場中心，期望以台灣線材及最大連鎖醫美診所實力，插旗快速發展的東協市場。

目前晶鑽正在申請越南認證中，謝佳憲表示若順利的話，目標2023年上半跟愛爾麗集團合作於胡志明市開第一個據點。

隨越南9月剛解封，「越南有將近1億人口，且人均收入成長很快，就像20年前的中國大陸，同時越南女性很愛美，很願意投資在自己身上，經過評估，越南醫美醫材使用量在亞洲算很大，市場量體是台灣的5~6倍，淨利預估也是台灣數倍。」其次因台商積極前往越南設廠，台灣人當地醫美需求也大為提昇。

愛爾麗集團在10年前就佈局中國大陸市場，兩岸三地已是最大醫美診所通路，只不過，過去多為直營業務，看好晶鑽自主線材研發能力，此次是愛爾麗第一次以合作方式在海外發展業務。