美、日都在半導體「本地製造」⋯別再唱衰他們沒人才 用錢好解決

摘要 1.當一個國家失去了信任感（Credibility），資金和人才外逃是必然的結果。像是香港因政治關係，過去2年的移民潮和人才外流潮，大約有20萬人遷離。 2.另外一個人才移動的理由是戰爭。俄烏戰爭至今，據聯合國說法已有1200萬烏克蘭人離開家園。台灣也因地緣政治危機，近期有資金和人才外流的問題。 3.全球戰略、趨勢觀察家撰寫的書籍《移動力》提到，地理是被創造的，人口將轉移到資源所在的地方，技術也將流向需要他們的人才。

最近有一則相當引人注目的新聞，中國鄭州爆發新冠疫情，政府採取封城行動，引起當地最大雇主富士康員工集體脫逃，深怕一被封就是好幾個月，像先前上海一樣。

這個消息之所以重大，是因為富士康是蘋果最大代工廠，而鄭州是富士康生產大本營。富士康為了留住員工，避免影響iPhone生產出貨，祭出各式津貼、提高薪資。

資金、人才外流

現在全世界天災人禍太多，人群經常大量在不同的城市間移動。中國叫「逃離」為「潤」，從英文「Run」翻譯過來。

最近看到一則笑話，中國每年有「胡潤」富豪排行榜，但這2年上榜的富豪紛紛出事，如阿里馬雲、騰訊馬化騰。「胡潤」英文聽起來像「Who run」，有人說一旦登上胡潤富豪排行榜，就可能會變成習近平下個修理的對象，因此代表「誰又要跑路」。

香港人才近年大量流失，過去2年出現的移民潮和人才外流潮，大約有20萬人遷離香港。其中許多是菁英人士，包括本地及外籍在香港工作的人才。有些轉到英國、加拿大，還有一部分人移民至澳洲、台灣、新加坡工作。

然而英國是近期歐洲資金外流比較嚴重的國家之一，脫歐後英國經濟一蹶不振，特拉斯（Liz Truss）上台後，更把英國推向三流國家深淵。當一個國家失去了信任感（Credibility），資金和人才外逃是必然的結果。

戰爭致人才遷移

另外一個人才移動的理由是戰爭。俄烏戰爭至今，據聯合國說法，已有1200萬烏克蘭人離開家園，成為繼敘利亞戰爭後另一人間慘劇。

最近新的趨勢是台灣資金和人才外流，商周上周做了一個專題，關於台灣到海外置產買身份。主要原因是擔心戰爭的地緣政治風險，人們做「B計劃」買保險，如果有生存危機，才有地方逃離。

台灣人未來移動可能的目標除了東南亞之外，另外可能是美國。12月台積電美國新廠移機典禮，台積電董事長劉德音將帶領客戶、供應商等人赴美，美國總統拜登也會親自蒞臨。未來隨著台積電半導體聚落在美國逐漸成形，應會有不少台灣人前往美國工作。

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）最近做了一個決定，計畫將中國上海特斯拉超級工廠的200名工程師派到美國去。原因在於，特斯拉位於加州的工廠，效率遠不及中國。上海廠已有100萬輛電動車的年產能，而加州廠至今年產能只有60萬輛，所以馬斯克想向中國取經。中國造就了特斯拉，最大的工廠在中國，最大的市場也在那，但現在馬斯克想做的事情，也許是把「中國製造」變成「美國製造」。

類似的狀況，我認為將來可能會發生在台灣身上。現在台積電工程師年薪約10萬美元，很多業者稱讚CP值高，又便宜又好。假如美國把薪水提高3倍到30萬美元，我相信一定可以吸引不少台灣工程師前往，因為2地薪資落差實在太大。

人口終究會轉移到資源所在

上週看了一本書《移動力》（Move），作者是著名的全球戰略、趨勢觀察家科納（Parag Khanna）。書中提到，地理是被創造的，人口將轉移到資源所在的地方，技術也將流向需要他們的人才，建立更安全的棲息地與頻繁的連結。

在過去30年，台灣已建立全球不能取代的科技和半導體生態系。但問題是，在地緣政治現實下，台灣並不安全。美國便利用此機會，打造新的人才聚落，透過一連串政策，爭取盟國加入。

有人說，美國製造不可能成功，因為美國沒有人才，而台灣有CP值最高的人才。但他們都忽略了一個事實：人才可以用錢買，馬斯克做到了、拜登正在做，萬一將來兩岸發生戰爭，美國政府更會全力拉攏台灣菁英。

我們應該了解，在未來世界裡，人才、資金是互相流動的。台灣不能埋頭當一頭不會動的大象，否則終究難逃被肢解的命運！

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