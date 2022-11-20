光麗生技上海保養品新廠年底投產 台灣跨足健康管理業

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

光麗-KY（6431）表示，該公司近來積極布局兩岸市場，今年年底上海保養品代工新廠產線將建置完成並投產，希望爭取更多品牌大廠之訂單；台灣部份將跨足健康照護及抗衰老等事業。

光麗生技日前舉行法說會，該公司原本從事光電產業，2021年6月合併生技事業群，並於2022年7月出售原光電事業群股份，正式轉型為美妝保養品之專業代工廠商，光麗生技今年前三季合併營收2.35億元、年增29.25%，每股稅後淨損1.05元，與去年同期EPS 0.57元比由盈轉虧，主因今年上半年大陸疫情嚴峻，清零政策影響下，上海等主要城市大規模封城，影響工廠運作、物流進出及民生消費需求，再加上全球性通膨影響，中國大陸整體消費力道衰退。

光麗生技表示，現階段大陸主要客戶包含百植萃、麥考林、森田（8410）藥妝及佰草集等中國大陸本土美妝保養品牌，後續將積極拓展新銳品牌客戶。此外，光麗生技預期今年底上海保養品代工新廠產線可建置完成並投產，未來希望爭取原有品牌客戶群擴大下單，並透過持續開發新產品及新通路商進行合作銷售，增加新產品組合上市，期待新產品與新通路能為營收帶來新動能。

針對台灣市場，光麗生技表示，新冠疫情爆發後，國內確診人數攀升，長新冠及新冠後遺症之病患大幅增加，加上國內人口逐漸高齡化，使國人比以往更重視健康管理及保健養生觀念，再加上國內保健食品市場長期維持一定規模，有鑑於此，光麗生技擬重新規劃及調整整體營運策略，擬於台灣跨足健康照護及抗衰老等事業，並進行市場開發及建立健康管理平台。

光麗生技表示，公司已新聘任陳湧仁擔任光麗生技旗下之子公司台灣光麗實業總經理，將進行相關健康照護及抗衰老事業群之業務推廣與開發。

生技 營收 高齡化 保健食品

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