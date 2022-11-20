華立董事長張瑞欽 獲頒材料科技貢獻獎

華立（3010）董事長張瑞欽獲頒今年度中國材料科學學會材料科技貢獻獎。學會提到，張瑞欽創建的華立企業，憑藉對科技產業脈動的掌握，及與供應商長期良好的關係，持續引進及發展前瞻材料、設備與技術，並提供金流、物流等全方位的服務，以Total Solution Provider的角色協助台灣產業發展，成為我國重點產業的關鍵供應商。

中國材料科學學會歷年選拔一名「材料科技貢獻獎」的得主，候選人資格條件為在國內外從事材料科技工作，對材料產業有卓越貢獻者。

據了解，該獎項近年得主包含2018年為旺宏電子（2337）總經理盧志遠、2019年長春集團總裁林書鴻、2020年東和鋼鐵（2006）轉投資嘉德技術開發董事長何長慶、2021年則為中鋼（2002）總經理王錫欽。

今年度張瑞欽則獲頒此獎表彰貢獻，學會認為他創建跨國事業集團，50餘年來持續引進新材料、新技術，為台灣工業發展的先驅，成功經營複合材料、工程塑膠、印刷電路板、半導體、平面顯示器、潔淨能源、5G通訊、生技醫療等產業，扮演台灣產業發展的幕後推手，為科技業注入巨大創新能量，對我國產業發展、技術升級、研發札根貢獻厥偉，其奮鬥不懈力求創新的精神，堪稱是台灣科技產業蓬勃成長的縮影，更是台灣世界級企業家之典範。

華立也指出，公司從1970年代自日本引進玻璃纖維及樹脂，帶動台灣遊艇產業，隨後再引進碳纖維、硼纖維、環氧樹脂，發展網球拍、高爾夫球桿等運動器材，建立台灣的複合材料工業。同一時期台灣電視機產業日益蓬勃，黑白電視機內殼、外殼與零組件的製作，華立從塑膠原料選定、模具設計到射出成型提供技術指導，為後來ICT產業打下深厚基礎。當時引進印刷電路基板用於家電業，初期為提升製作技術，每年率團前往日本參觀JPCA Show，並拜訪日本原廠觀摩學習，積極進行台日技術交流，大幅提升我國印刷電路板產業的技術水平。

此外1980年代台灣半導體產業先行發展後段封裝，華立表示，主動引進日本大廠生產的Epoxy Molding Compound提供給封裝廠，協助外銷出口。在晶圓代工及記憶體產業興起時，為建構半導體產業完整的供應鏈，華立隨即引進光阻液、去光阻液、研磨液及大宗化學品等IC製程所需的高階材料，協助我國半導體產業的發展。並配合2000年代平面顯示器時代來臨，華立引進產業鏈上游的化學品材料、關鍵IC，近期往供應鏈中下游發展，提供電視主板、電子白板，朝平面顯示器整體解決方案佈局，持續帶動產業升級。