警訊？礁溪登最「空」行政區 每3間有1間空屋

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
礁溪示意圖。記者游智文／攝影
礁溪示意圖。記者游智文／攝影

根據內政部低度使用住宅調查，空屋率最高行政區出現變化，原本一直排名第一的新北萬里區，今年上半年空屋率雖較去年上升，達30.6%，但落入第二。取而代之的是宜蘭礁溪鄉，上半年空屋率達33.8%，每三間就有一間空屋，名列全台第一。

內政部利用稅籍住宅類資料與台電用電資料，將平均用電度數小於、等於60度的住宅，界定為低度使用住宅，每半年進行空屋統計。

根據最新統計，今年上半年全國低度使用住宅達85.8萬宅，較去年下半年增加8.2萬宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.5%，為近3年相對高點。

空屋明顯增加，除了近年房屋供給持續升高外，房產業者推估可能有一部分是因為疫情嚴峻，有些人住到防疫旅館，導致用電量減少。

觀察鄉鎮市區， 今年上半年低度使用住宅比率大於20%的地區，由去年下半年16個，今年增至19個，增加了新北市烏來區與金山區、台中市中區、雲林縣台西鄉，減少了台南市左鎮區，另苗栗縣獅潭鄉則取代造橋鄉。

另外，空屋率最高的行政區，過去多年一直下新北萬里區，主要是當地人口外移，加上不少休閒住宅空置。

但今年上半年由宜蘭礁溪鄉以33.8%， 拿下第一，萬里排名第二。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，礁溪空屋率一直不低，觀察內政部資料，去年下半年也達29%，僅次於萬里。

推測原因，一是礁溪溫泉有名，吸引許多雙北買方購置休閒宅自用，由於偶爾休假期間才會使用，因此淪為低度用住宅。

第二，宜蘭近年房市題材多，房價明顯上揚，尤其是高鐵拍板後，更是吸引大批投資人到宜蘭投資卡位，其中礁溪往返雙北便利，具觀光話題，且房價比雙北低，是投資客首選地區之一，由於並非現階段自住需求，因此空屋率拉高。

第三，近年房市升溫，帶動都會區周邊縣市房市，礁溪推案熱區一直擴大，部分建案位置較偏，轉手不易，也拉升空屋率。

資料來源／內政部
資料來源／內政部

內政部 宜蘭

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