號稱全台最大「松本清」20日撤出一中商圈！在地人稱不意外　好感度大輸這家藥妝店

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文／陳盈蓉

日本最大連鎖藥妝店品牌「松本清」，於2019年進駐台中一中商圈，號稱全台最大間店，外傳當時進店面租金高達50萬元，不過近日現場門市已貼出11月20日將停業的消息，且正在出清貨品，吸引不少消費者前來搶便宜。

松本清在台撤店不是第一次

藥妝店品牌「松本清」在2018年強勢登台，陸續在雙北、桃園、新竹、台中、高雄展店，不過「松本清」收攤店面也不是第一次，在2019年以月租120萬元進駐西門町開旗艦店，卻在2021年底撤出就引起一陣討論。

一中商圈的「松本清」店面，地坪36坪，登記建坪約60坪，據《經濟日報》報導指出，現場人員透露：「由於公司營運調整，決撤出一中商圈，同時也在其他地方找點，具體細節尚不清楚」；而《ETtoday新聞雲》記者致電詢問官方詢問此事，對方則表示不方便回應。

原本台中據點有台中一中店、勤美誠品店，如今一中店停業後，就只剩勤美誠品百貨Ｂ2的百貨店，業界分析指出，近幾年來一中商圈人潮大幅下滑，加上疫情與商圈轉移影響，「松本清」撐不下去，並不意外。

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在地人看停業：價格沒特別優勢

停業消息一出，在地人紛紛表示：「一中還要關掉多少記憶中的店面？」、「感覺要買裡面的日本商品，還不如找代購更便宜，也更多東西可以買」、「唐吉也是啊！每次進去都空手出來」、「完全不意外，那人潮」、「這種店開來台灣一點意義也沒有」、「網購代購不用出門，價格沒特別優勢就掰了」、「松本清真的不會經營，假日打折平日原價」、「屈臣氏、康是美都玩打88折、85折活動，日本藥妝店相較也沒比較便宜，而且主打的日貨也不是很多」。

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「康是美」好感度勝屈臣氏、松本清

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統分析網友提到的「屈臣氏、康是美、松本清」三家藥妝店近一年在新聞、討論區、部落格等網路好感度（時間：2021/11/18 - 2022/11/17），康是美的好感度比值是最高的，有47.89P/N，第二名是松本清，好感度比值為14.41，至於屈臣氏的好感度比值則是11.68，數據略低松本清。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月18日至2022年11月17日。