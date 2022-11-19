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看好台南歸仁沙崙綠能科學城發展 三井OUTLET加碼投資

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
看好台南歸仁沙崙綠能科學城發展，三井OUTLET加碼投資。圖／台南市政府提供
看好台南歸仁沙崙綠能科學城發展，三井OUTLET加碼投資。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲上午表示，台南三井OUTLET年初啟用大受歡迎，台灣三井不動產董事長久一康洋宣布將啟動第二期規畫，也直言三井會加碼投資，是看準了台南沙崙的發展潛力。

黃偉哲以「造鎮」形容沙崙的產業聚落興起，他說，沙崙K12雙語學校也將落成啟用，未來周邊的機能將更加提升，讓沙崙與國際接軌。

市政府指出，沙崙智慧綠能科學城和南科「是台南經濟發展雙引擎」；沙崙科學城周邊有中研院南部分院、工研院南部分院及國研院，另有陽明交通大學及成大等2所頂尖大學分部，還有台灣智駕測試實驗室等7個國家級研究中心實驗室，民間企業陸續進駐串聯產、官、學、研，成為智慧綠能產業創新生態系。

沙崙智慧綠能科學城截至10月已有90家公私機構進駐，市政府表示，衍生投資額超過27億元。大台南會展中心啟用帶動當地商業人潮，加上成大沙崙醫療服務與創新園區計畫，未來南關線新豐區可望成為生醫科技發展重鎮。

市府說，「沙崙醫療服務與創新園區」將是全台第一處以醫療服務結合人工智慧與大數據分析的園區，全力布局下一世代「精準醫療」，能讓新豐區每萬人平均一般病床數提高至160%，弭平醫療資源落差，未來服務可望擴及南科、善化、新市、永康甚至北高雄。

看好台南歸仁沙崙綠能科學城發展，三井OUTLET加碼投資。圖／台南市政府提供
看好台南歸仁沙崙綠能科學城發展，三井OUTLET加碼投資。圖／台南市政府提供
看好台南歸仁沙崙綠能科學城發展，三井OUTLET加碼投資。圖／台南市政府提供
看好台南歸仁沙崙綠能科學城發展，三井OUTLET加碼投資。圖／台南市政府提供

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