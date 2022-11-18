泰豐董事長江慶興請辭 由陳恒寬接任

老牌輪胎廠泰豐（2102）今（18）日公告原董事長暨總經理江慶興辭職，改由寬典聯合法律事務所所長陳恒寬接任董事長兼總經理，由於前任及新任董事長都是南港輪胎（2101）推派的法人代表。國內熟悉公司治理的專家認為，這次的人事異動跟經營權應無關，跟泰豐的營運策略規劃較有關係。

南港輪胎掌握泰豐超過三成股權，是泰豐的最大股東，泰豐11月初已經公告南港輪胎股份有限公司改派法人代表，新任的董事名單分別為陳恒寬及陳怡真，陳怡真為聯合再生能源公司副理。

熟悉公司治理的專家指出，由於去年10月泰豐股東臨時會改選，南港已成功拿下經營權，這次董事長兼總經理江慶興請辭，由於董事會選出的新任董事長暨總經理陳恒寬依舊是南港輪胎的法人董事代表，所以推估這個事情應跟經營權無關。