北市戶籍人口跌破38年新低 學者：高房價問題有望趨緩

近日台北市戶籍人口數跌破250萬，創38年新低，台灣大學社會系教授薛承泰今（18）日指出，新冠疫情延燒近三年，造成去年北市除籍人數高達5萬人，與人口數跌破250萬人有很大的關聯，另外，對於北市人口外流至外縣市，他認為是都會城市發展過程的必經之路，對於北市的房價有調節的作用，高房價的問題有機會趨緩。

根據內政部資料統計，今年第1季全國房價負擔能力指標，台北市房價所得比為16.22，等於要16年不吃不喝才能在北市買房；與週邊縣市比較，新北市房價所得比為12.85、基隆市5.76、桃園市7.8，和台北市比較購屋負擔較小。

而今年上半年度台北市就外流5,158人，去年除籍人數更高達5萬人。薛承泰則認為，首都的人口流失現象，是都會城市發展過程的必經之路。他表示，一個都會城市的發展，會從人口會匯集至市中心，之後逐漸擴散到市郊。

他表示，許多歐美國家的都市也有人口流失的現象，像是倫敦、巴黎等大都市，人口流動的比例也偏高，而在亞洲地區，東京、首爾、北京等都是，首都生活圈會漸漸往外部發展。他解釋，因為行政區域的界線不會隨意改變，但人口往都市集中之後，會因為過於飽和、交通網絡的發展，例如捷運系統、高速公路等，交通便捷讓部分都市人口，開始往鄰近區域移入，形成更大的都市圈。

薛承泰表示，台北市人口外移的問題已發生十年左右，而近年會變得比較嚴重，與新冠疫情國人未歸國有很大關連，根據《戶籍法》第16條規定，出境兩年以上為遷出登記。因此，有部分在海外工作、求學的人士，因為種種因素不便回國，為歸國時間逾兩年時，就會自動除籍，從去年至今光是台北市，就有10萬人被除籍。

不過，薛承泰指出從今年6月開始，全台遷入人口已經大於遷出人口，而許多國家在今年初已開放邊境，表示一些遭自動除籍的海外人士，已經有歸國的現象，未來出現因疫情兩年未返國而被除籍的人口數，會降低許多。另外，薛承泰認為，對於北市人口外移多是青壯年人口不需要太過擔緊張，他解釋青壯年人口比起老年人口移動的機會本來就較高，而光看10月單月內政部資料顯示，台北市是全台縣市中，淨遷入人口最多的城市有5,142人遷入；他說，首都人口數的變動本來就比鄉鎮或是其他地區來得高，是正常現象，不用太過擔憂。