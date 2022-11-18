餐飲業加薪潮來了！最高調幅20% 五集團釋出2500職缺

企業年度加薪潮來了！1111人力銀行今（18）日指出，根據調查，幸福企業有三要件，包含固定調薪、薪水優於同業以及休假優於勞基法。有鑑於此，在「2022幸福企業票選」獲得《餐飲服務業》金獎殊榮肯定的王品集團、鼎泰豐、麥當勞、瓦城泰統集團、樂多多集團皆宣布全面加薪，且調整幅度最高20%，要讓員工幸福有感。

其中，瓦城泰統集團年度調薪幅度達15~20%；王品集團亦宣布2023年元旦起，王品正職員工起薪含全勤調升為33,000元起，換算調薪幅度上看7.5%；鼎泰豐今年9月也再次調薪，平均調幅6%；樂多多集團明年確認會調薪6~8%，就連台灣麥當勞也宣布，正職起薪由27,000元調升為30,000元，相當於調漲11%。餐飲業可望透過調薪吸引人才進駐，上述五大餐飲集團目前於1111人力銀行網站上釋出超過2,500個職缺。

不讓餐飲業專美於前，獲得2022幸福企業《金融管顧業》金獎肯定的企業也宣告全面響應加薪，包括華南銀行，不僅員工平均年薪達18.8個月以上，每年調薪幅度平均達到3%以上，今年更響應軍公教調薪，員工平均加薪幅度更達到6%；合作金庫則於今年度為員工調薪4%，加計年度考核後之晉薪，平均加薪幅度達6.66%，去年度員工年終獎金及員工酬勞，平均超過八個月。

1111人力銀行總裁林文雄表示，藉由舉辦幸福企業頒獎典禮，鼓勵獲利共享企業，能照顧員工，提供福利，同時吸引優秀人才，形成良性社會循環，「員工幫助企業賺錢，也希望企業能幫員工調漲薪水，讓員工更有動力來工作。」期許獲獎企業，能留住人才，使台灣產業蓬勃發展。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，除了有競爭力的薪資及固定調薪，其他包含優渥的年終獎金、豐厚的員工分紅、免費供餐/餐飲補助、彈性上下班制度及員工免費健康檢查，都是能讓上班族直接感受老闆惜才愛才的措施。第三屆「2022幸福企業票選」獲得「金獎」標章認證共計320家企業，亦清楚標示在1111人力銀行徵才官網，目前網站工作機會達64.2萬筆（統計時間2022年10月），歡迎求職朋友投遞履歷積極應試，為職涯開拓不一樣的可能。