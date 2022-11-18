大同建置北捷機廠5座太陽能廠 明年新能源續成長

大同（2371）集團旗下全資同陽能源標得北捷在雙北6個機廠中的5個機廠屋頂太陽能建置案，建置容量共計13.94MW，全數案場已在9月完成掛表，每年約可減少7,095公噸的碳排放量，相當於19座大安森林公園的碳吸附量，王金來並看好明年大同新能源事業將持續成長，並成為集團重要成長動能。

大同集團締造全台公有房舍屋頂太陽能建置案量最多之紀錄，大同公司總經理王金來表示，大同於民國99年即已投入太陽能電廠規畫建置，至今進入第12年，總建置容量向300MW邁進，全台包含離島之建置案場已超過1,300處。

王金來表示，此次北捷與大同合作推動再生能源發展，大同亦可將台北捷運機廠屋頂產生的綠電，協助轉供給購買綠電做節能減碳的機構，讓減碳與社會責任能夠雙雙實現，而台北捷運公司也可因綠電轉售民間業者獲得較好的電費回饋，共創多贏。如此利己利他的綠能營運模式，就是大同集團一站式解決方案的核心競爭力，也是今後大同努力的方向。

台北捷運公司5座捷運機廠太陽能案場全數由大同集團之大同智能公司設計、規畫與施工，分別為土城機廠(4999.83kWp)、蘆洲機廠(2993.76kWp)、木柵機廠(813.78kWp)、內湖機廠(1529.88kWp)，以及今年9月完成掛表的新莊機廠(容量3599.64kWp)，總建置容量達到13.94MW，以雙北地區來說容量已極具規模，不但推升北台灣太陽光電系統建置容量，北捷亦活用屋頂空間，在木柵、內湖、新莊機廠頂樓停車場加蓋太陽能停車棚，使原本曝曬於艷陽下的停車場溫度降低，體感溫度可低於室外10度，進而提高汽車冷氣效率，達到節能減碳。