快訊

金正恩女兒首度露面！父女牽緊緊視察洲際彈道飛彈試射

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

大同建置北捷機廠5座太陽能廠 明年新能源續成長

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導

大同（2371）集團旗下全資同陽能源標得北捷在雙北6個機廠中的5個機廠屋頂太陽能建置案，建置容量共計13.94MW，全數案場已在9月完成掛表，每年約可減少7,095公噸的碳排放量，相當於19座大安森林公園的碳吸附量，王金來並看好明年大同新能源事業將持續成長，並成為集團重要成長動能。

大同集團締造全台公有房舍屋頂太陽能建置案量最多之紀錄，大同公司總經理王金來表示，大同於民國99年即已投入太陽能電廠規畫建置，至今進入第12年，總建置容量向300MW邁進，全台包含離島之建置案場已超過1,300處。

王金來表示，此次北捷與大同合作推動再生能源發展，大同亦可將台北捷運機廠屋頂產生的綠電，協助轉供給購買綠電做節能減碳的機構，讓減碳與社會責任能夠雙雙實現，而台北捷運公司也可因綠電轉售民間業者獲得較好的電費回饋，共創多贏。如此利己利他的綠能營運模式，就是大同集團一站式解決方案的核心競爭力，也是今後大同努力的方向。

台北捷運公司5座捷運機廠太陽能案場全數由大同集團之大同智能公司設計、規畫與施工，分別為土城機廠(4999.83kWp)、蘆洲機廠(2993.76kWp)、木柵機廠(813.78kWp)、內湖機廠(1529.88kWp)，以及今年9月完成掛表的新莊機廠(容量3599.64kWp)，總建置容量達到13.94MW，以雙北地區來說容量已極具規模，不但推升北台灣太陽光電系統建置容量，北捷亦活用屋頂空間，在木柵、內湖、新莊機廠頂樓停車場加蓋太陽能停車棚，使原本曝曬於艷陽下的停車場溫度降低，體感溫度可低於室外10度，進而提高汽車冷氣效率，達到節能減碳。

太陽能電廠 大同 北捷

延伸閱讀

她爬靜止電扶梯跌倒摔斷手 怒告北捷求償65萬結果出爐

北捷車門異常事件創新高！旅客被迫換車 卡門主因曝光

北捷指捷運劍潭站TOD案遭抹黑 不排除法律行動

影／北捷古亭站男偷拍裙底碰大腿 短裙妹怒揪「攝狼」衣領

相關新聞

新纖環保紗滿足品牌商需求 以研發力穩固供應鏈地位

2022年卡達世界盃足球賽將開幕，台灣紡織業持續成為幕後的隱形參賽者。創立迄今55年的新光合纖，10多年來穩守世界盃足球...

歐洲線運價 斷崖式崩跌

歐洲缺天然氣的影響發威，各項物資的需求量急降，歐洲線運價斷崖式跌落，一周大跌20.7%，歐洲線已經跌回起漲點；拖累昨(1...

永豐實斥資19億 台中蓋廠

投資台灣事務所昨（18）日再添三家企業，分別為台商回台方案的永豐餘消費品實業，以及中小企業方案的永傑空調機械及普瑞默生物...

上銀 保守看待明年營運

上銀科技與大銀微系統昨（18）日同步召開法說會，上銀董事長卓文恒表示，全球景氣受到俄烏戰爭、美國升息、通膨壓力及美中關係...

機械業淨零轉型快步走

台灣機械公會理事長魏燦文昨（18）日表示，機械業推動淨零轉型刻不容緩，機械公會將以供應鏈為對象，搭配政府資源，以「先大後...

中通快遞尋求美港雙重上市 有助未來回歸A股市場

中通快遞公告，自願轉換於香港聯交所主板「雙重主要上市」，尋求在香港及紐約雙重上市的公司，A類普通股及美國存託股將繼續分別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。