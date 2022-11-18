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董事長親自出馬 中油公廁清潔總動員登場

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
中油今（18）日在台南新厝亞東裕農加油站舉辦「來中油好方便 公廁清潔總動員」活動，由董事長李順欽主持啟動儀式，帶領中油體系1901座加油站員工一起彎腰清掃公廁。圖／中油提供
中油今（18）日在台南新厝亞東裕農加油站舉辦「來中油好方便 公廁清潔總動員」活動，由董事長李順欽主持啟動儀式，帶領中油體系1901座加油站員工一起彎腰清掃公廁。圖／中油提供

中油今(18)日舉辦「世界廁所日-來中油好方便 公廁清潔總動員」活動，由董事長李順欽帶領全台各地的中油體系(含直營及加盟)加油站進行廁所清掃作業。此外，環保署舉辦「111年績優公廁評比」活動，中油內湖加油站、林口工三加油站、四湖加油站、前鋒路加油站及草屯新豐站獲選為績優公廁，今日接受該署表揚。

為響應聯合國所訂定的世界廁所日，繼去年辦理全台公廁清潔活動，中油今日在台南新厝亞東裕農加油站舉辦「來中油好方便 公廁清潔總動員」活動，由李順欽主持啟動儀式，帶領中油體系1901座加油站員工一起彎腰清掃公廁。

環保署「111年績優公廁評比」活動頒獎典禮也於今日舉行，中油內湖加油站、林口工三加油站、四湖加油站及前鋒路加油站脫穎而出，囊括「加油站類」績優公廁所有獎項；另草屯新豐站也獲得南投縣政府推薦優質公廁環境永續獎。

李順欽表示，聯合國將11月19日訂為世界廁所日（World Toilet Day），鼓勵政府及組織策劃解決衛生設施問題，每年動員參與社交媒體及宣傳活動，以達成聯合國永續發展目標6（SDGs 6）-「確保人人享有水及衛生及其永續管理」。中油深耕公廁文化多年，除持續提升硬體設備及環境，配合世界廁所日更帶領員工清掃廁所，加強員工對於公廁衛生的重視。

中油近年推動「消栽起扶」公廁品質提升計畫，加強環境清消、著重友善環境加裝蹲式廁所起身扶手，今年更以公廁文化榮獲「AREA亞洲企業社會責任獎—健康衛生推廣獎」及「第19屆國家品牌玉山獎—最佳人氣品牌獎」，並以「來中油，好方便」專案獲頒「TSAA台灣永續行動獎—銅獎」。

為擴大宣導「世界廁所日」，「台灣中油官方臉書粉絲專頁也自19日起至24日舉辦抽獎活動，期待藉由民眾分享，與中油一同守護台灣公廁衛生。

中油 加油站 聯合國

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