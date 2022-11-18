睽違兩年！KPMG安侯建業舉辦第十五屆企業志工日

KPMG安侯建業在主席陳俊光率隊下舉辦「KPMG第十五屆企業志工日」，千名同仁在做足防疫措施下，分別前往32個社福機構服務；另外，也至台灣各地海岸及山林步道共六處，進行淨灘、淨山等生態環境保護行動。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，今年是KPMG安侯建業會計事務所在台灣成立的70週年，我們感謝這70年來社會各界一路陪伴，使我們得以成長茁壯。企業志工日象徵KPMG安侯建業對社會回饋的長期承諾，且成為每位同仁勇於付出回饋的自我期許，讓此活動執行多年下來，逐漸深化為KPMG重要的企業文化之一，走過70年，KPMG安侯建業將持續把「用心專業、用愛回饋」的精神傳遞給社會公眾，落實承擔社會責任的使命。

KPMG安侯建業執行長吳麟表示，每年11月的第三個星期五是KPMG安侯建業台灣所的企業志工日，至今已連續舉辦第15年，今年除了千名同仁報名參加外，無法參與的同仁也自發性捐款、捐贈生活及醫療物資，期望給予社福單位最真摯的溫暖、實質的幫助。從歷年服務心得中，同仁們亦能從此活動得到不同的感動，進而懂得惜福及感恩，這正是KPMG每年持續舉辦志工日活動的宗旨。

負責籌備志工日的專業組織策略長郭冠纓說，近幾年因疫情，彼此都生活在口罩之下，我們可能更難看出身心障礙者與弱勢族群的隱形需求，但是，透過生活中的練習，細心觀察生活周遭人的需要，並且提供善意的回應，就能為社會注入善的循環。郭冠纓透露，今年持續受疫情影響，社福機構的志工人力縮減，KPMG逐一與機構聯繫確認，期能回應社福團體急迫需求。今年KPMG是由各部門之意願報名參加，仍有超過千名同仁參與，我們深信無論透過什麼方式，以實際行動支持需要的人，也將使自己感受到助人的美好。

今年KPMG台灣所於全台服務之據點包含：創世基金會、心路基金會、陽光基金會、光仁社福基金會、育成社福基金會、第一社福基金會、唐氏症基金會、弘道老人基金會、李林樹社福基金會、張秀菊基金會、美善基金會、星星兒社福基金會、伊甸基金會、春暉啟能中心、愛維養護中心、樂山教養院、台灣國際兒童村、天使發展中心、明新兒童發展中心、心燈啟智教養院、康福智能發展中心、新北市大安庇護農場、弘愛服務中心、竹峖身心障礙養護院、美好庇護工場暨生態園區、信望愛智能發展中心、十方啟能中心、瑞復益智中心、高雄市岡山身心障礙福利服務中心等共32家社福單位。