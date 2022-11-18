唐獎NGO得主籲：立即建立氣候賠償基金

唐獎教育基金會17日表示，COP 27持續進行，2020年唐獎法治獎兩個NGO得主以開發中國家角度提出建言。身為阿拉伯國家，黎巴嫩的法律實踐進程（The Legal Agenda）呼籲，主辦國埃及應正視氣候變遷與社會、政治、經濟、人權等不同危機間的關係，也應從南方國家的角度思考本次會議的目標。

孟加拉環境法律人協會 (Bangladesh Environmental Lawyers Association，簡稱BELA)在COP27上除了倡議，應建立體現平等原則和歷史責任的氣候賠償基金，也分享孟加拉經驗，主張社區共識以及人民在氣候變遷減緩與調適的重要性。

唐獎教育基金會指出，本次BELA受邀參加多場周邊會議與記者會，其中在氣候正義館（Climate Justice Pavilion）關於「社區共識作為氣候變遷減緩與適應的手段」的會議中，BELA執行長Syeda Rizwana Hasan批評，孟加拉政府以英文撰寫環境影響評估報告，以智慧財產權為由不願意公開，杜絕社區參與，忽視社區共識，這樣的報告無疑是漂綠（Green Washing）的行為；而在「人民對氣候危機的解方」會議中則談及孟加拉經驗：「在孟加拉，1600萬民的農夫保留了2萬個品種的稻米，他們有自己的種子銀行。在危急時刻，他們願意分享他們的種子，以抵抗乾旱及高鹽份的土地。」肯認社區與人民最為了解自身生活的土地，對減緩與調適氣候變遷扮演極為重要的角色。

BELA的研究律師 Bareesh Hasan Chowdhury在國際地球之友（Friends of the Earth International）記者會中，也對COP27開會至今的發展做出評論。他認為政府們現在應勇敢地對於損失與損害做出決定，建立一個體現平等原則和歷史責任的氣候賠償基金，而不是留待COP29再討論，且該基金絕不能成為加劇發展中國家不公平債務的另一種工具，而應以補助的形式，幫助發展中國家解決非由他們造成的問題。

另一方面，首次做為COP 27主辦國的埃及面臨許多討論。The Legal Agenda長年透過公民與訴訟的力量，推展法治並促進人權保障，更將視角拓展到整個阿拉伯世界，其中也包含本屆COP27主辦國埃及。The Legal Agenda點出，環境政策在阿拉伯國家相較於其他議題較為邊緣，但這屆輪到非洲舉辦的COP 27會選在埃及而非其他國家有其原因，埃及在氣候變遷方面持續進行改革，讓環境政策從僅關注汙染轉向關注永續發展，並試圖與NGO合作，現在也制定了2050年氣候變遷行動計畫，將氣候變遷納入憲法並改革興建太陽能電廠，努力達成國際降低碳排的目標。

The Legal Agenda也指出，國內外對埃及的質疑聲浪不曾停歇，埃及的都市化政策與環境政策該如何取得平衡？埃及國內的人權、政治、經濟危機仍未解，公眾對氣候變遷政策的參與依然不足、言論自由與研究自由受到諸多限制，本次的會議是否僅是漂綠，抑或是開放的機會？人權問題、政治經濟危機以及國際環境政策的南北差距，甚至是「綠色殖民主義（Green colonialism）」的質疑，身為非洲國家以及會議主辦國的埃及，該如何看待自己的立場，以及取得政策與環境的平衡是個重要的問題。

2020年唐獎法治獎首次頒發給三個非政府組織，分別是位於黎巴嫩的法律實踐進程（The Legal Agenda）、孟加拉的孟加拉環境法律協會（Bangladesh Environmental Lawyers Association）及哥倫比亞的實現正義: 法律、正義暨社會中心 (Dejusticia: The Center for Law, Justice and Society)，以表彰其在法治基礎挑戰嚴峻的環境中，爭取個人、社會與環境正義的努力。

面對全球氣候變遷的難題，他們在國內靈活運用公共倡議及司法策略，促使政府積極作為、修改環境政策，也積極參與全球環境正義的維護，以開發中國家的角度提供經驗與倡議，共同追求永續發展，對於全球法治與環境正義有重大貢獻。