唐獎NGO得主籲：立即建立氣候賠償基金

唐獎教育基金會17日表示,COP 27持續進行,2020年唐獎法治獎兩個NGO得主以開發中國家角度提出建言。身為阿拉伯國家,黎巴嫩的法律實踐進程(The Legal Agenda)呼籲,主辦國埃及應正視氣候變遷與社會、政治、經濟、人權等不同危機間的關係,也應從南方國家的角度思考本次會議的目標。

孟加拉環境法律人協會 (Bangladesh Environmental Lawyers Association,簡稱BELA)在COP27上除了倡議,應建立體現平等原則和歷史責任的氣候賠償基金,也分享孟加拉經驗,主張社區共識以及人民在氣候變遷減緩與調適的重要性。

唐獎教育基金會指出,本次BELA受邀參加多場周邊會議與記者會,其中在氣候正義館(Climate Justice Pavilion)關於「社區共識作為氣候變遷減緩與適應的手段」的會議中,BELA執行長Syeda Rizwana Hasan批評,孟加拉政府以英文撰寫環境影響評估報告,以智慧財產權為由不願意公開,杜絕社區參與,忽視社區共識,這樣的報告無疑是漂綠(Green Washing)的行為;而在「人民對氣候危機的解方」會議中則談及孟加拉經驗:「在孟加拉,1600萬民的農夫保留了2萬個品種的稻米,他們有自己的種子銀行。在危急時刻,他們願意分享他們的種子,以抵抗乾旱及高鹽份的土地。」肯認社區與人民最為了解自身生活的土地,對減緩與調適氣候變遷扮演極為重要的角色。

BELA的研究律師 Bareesh Hasan Chowdhury在國際地球之友(Friends of the Earth International)記者會中,也對COP27開會至今的發展做出評論。他認為政府們現在應勇敢地對於損失與損害做出決定,建立一個體現平等原則和歷史責任的氣候賠償基金,而不是留待COP29再討論,且該基金絕不能成為加劇發展中國家不公平債務的另一種工具,而應以補助的形式,幫助發展中國家解決非由他們造成的問題。

另一方面,首次做為COP 27主辦國的埃及面臨許多討論。The Legal Agenda長年透過公民與訴訟的力量,推展法治並促進人權保障,更將視角拓展到整個阿拉伯世界,其中也包含本屆COP27主辦國埃及。The Legal Agenda點出,環境政策在阿拉伯國家相較於其他議題較為邊緣,但這屆輪到非洲舉辦的COP 27會選在埃及而非其他國家有其原因,埃及在氣候變遷方面持續進行改革,讓環境政策從僅關注汙染轉向關注永續發展,並試圖與NGO合作,現在也制定了2050年氣候變遷行動計畫,將氣候變遷納入憲法並改革興建太陽能電廠,努力達成國際降低碳排的目標。

The Legal Agenda也指出,國內外對埃及的質疑聲浪不曾停歇,埃及的都市化政策與環境政策該如何取得平衡?埃及國內的人權、政治、經濟危機仍未解,公眾對氣候變遷政策的參與依然不足、言論自由與研究自由受到諸多限制,本次的會議是否僅是漂綠,抑或是開放的機會?人權問題、政治經濟危機以及國際環境政策的南北差距,甚至是「綠色殖民主義(Green colonialism)」的質疑,身為非洲國家以及會議主辦國的埃及,該如何看待自己的立場,以及取得政策與環境的平衡是個重要的問題。

2020年唐獎法治獎首次頒發給三個非政府組織,分別是位於黎巴嫩的法律實踐進程(The Legal Agenda)、孟加拉的孟加拉環境法律協會(Bangladesh Environmental Lawyers Association)及哥倫比亞的實現正義: 法律、正義暨社會中心 (Dejusticia: The Center for Law, Justice and Society),以表彰其在法治基礎挑戰嚴峻的環境中,爭取個人、社會與環境正義的努力。

面對全球氣候變遷的難題,他們在國內靈活運用公共倡議及司法策略,促使政府積極作為、修改環境政策,也積極參與全球環境正義的維護,以開發中國家的角度提供經驗與倡議,共同追求永續發展,對於全球法治與環境正義有重大貢獻。