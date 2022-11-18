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時代的眼淚！10年來這兩種家庭設備減少最多

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

官方家庭收支調查資料顯示，10年來家庭設備普及狀況一直隨科技趨勢改變，10年前平均每2戶家庭就有1戶有數位相機，110年平均每10戶家庭僅1戶有數位相機。

手機興起也替代部分家用電話機的需求，10年來從幾乎戶戶一台電話機，演變到每百戶已經有15戶家裡沒有電話機。

不過10年來也有家庭設備增加的產品，包括冷暖氣機、除濕機、連網比率等，都是增加較為明顯的家庭設備，而迎接下個汽車世代來臨，預料充電樁也將是需求明顯增加的產品。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，家庭設備演變與科技進步、氣候演變有所關聯，包括手機與網路興起，帶動上網需求增加，同時也取代部份的家用電腦的需求，極端氣候與住宅大樓興起等住宅型態，也帶動空調設備的需求增加。

北部因濕度較高，也帶動除濕機的需求增加，若搭配新的機型與聯網設備，遠端就可遙控部分電器，進行有了智慧家庭的雛形，下個世代因應電動車趨勢來臨，可能越來越多的新社區或住宅，都會進行充電樁設備的裝設。

統計顯示，10年來家庭設備變化最大的是數位相機，從家庭設備普及率50.4%，平均每兩戶家庭就有一戶擁有，到最新一次調查剩下9.5%，主要還是現在手機拍攝功能佳與攜帶方便，取代了數位相機的功能，電話機的家庭普及率也從94.8%減少至84.4%，同樣也是部分功能被手機取代。

至於家庭設備普及率較10年增加的有連網比率，從7成增加至93.2%，反映現代人與網路已經分不開，另外，除濕機普及率也從32.4%增加至41%，冷暖氣機也從89.9%增加至95.9%，家用電腦則是從72.3%衰退至67.4%。

曾敬德指出，從家庭設備普及率變化，也可看出科技改變了人們的居家生活，且家庭設備的網路普及率越來越高，也有利於智慧家庭的後續建置，過去10年家庭設備的普及率變化，幾乎都圍繞著手機與網路。

示意圖 記者游智文／攝影
示意圖 記者游智文／攝影

數位相機 手機

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