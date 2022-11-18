北市大樓連14漲近7字頭 利空狂炸房價怎不跌？

台北市地政局公布最新一期住宅價格調查，今年8月大樓均價來到每坪69.59萬元，已連續14個月上漲，距均價7字頭僅一步之遙。

今年3月央行升息一碼後，房市買氣開始下滑，之後又碰到疫情爆發、央行再度升息，股災等，交易量一路下探，但房價卻持續走揚。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，儘管今年房市交易緊縮，買方開始等待降價，但新案價格在工料雙漲之際拉高後就未曾下降，中古屋價格也因此穩固在這幾年相對高點，而通膨壓力也支撐住房價。

另外台北市雖然因危老都更熱潮，推案量明顯增加，不過扣除地主戶後，供給量仍有限，因此房價表現相對穩健。

根據北市地政局計統計，今年8月實價登錄交易共957件，較去年同期995件，減幅3.8%，交易總額232億元，較7月減少15%，較去年同期減少8%。

8月全市住宅價格指數115.46，較7月小升0.33%，較去年同期上升6.96%。今年以來，僅今年5月小幅回檔0.2%，其他都走升。8月標準住宅總價1,829萬元，標準住宅單價每坪58.25萬元，均創下歷史新高。