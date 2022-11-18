六角獲「2022年亞太傑出企業獎」雙料大獎

由亞洲企業商會 （Enterprise Asia ）所舉辦的「2022年亞太傑出企業獎（Asia Pacific Enterprise Awards，APEA）」公布得獎名單，六角（2732）董事長王耀輝獲頒「卓越企業領袖獎（Master Entrepreneur Award）」，旗下國際手搖茶飲品牌Chatime日出茶太則獲選「優異勵志品牌獎（Inspirational Brand Award）」。

六角國際永續經營、履行產業高價值化策略以及Chatime日出茶太品牌創新具體成效，受到主辦單位評審團的肯定，囊括兩項大獎，代表台灣在亞洲地區眾多表現出色的商業領袖與企業中脫穎而出。

六角以「國際餐飲品牌平台」的企業願景，布局全球，企業多元化發展外更於社會責任與公益活動投入許多心力。除了王耀輝獲得「卓越企業領袖獎」，旗下國際手搖茶飲品牌Chatime日出茶太同時獲得「優異勵志品牌獎」，目前日出茶太已進軍六大洲58個國家地區，在品牌創新、品質控管、國際團隊健全及全球展店有成等優異成果深獲評審肯定。

王耀輝表示，於亞洲地區眾多產業公司競爭角逐下，首度參選即獲得雙料獎項，備感榮耀，更加深對台灣企業與社會貢獻展望之責任。六角成立18年，貫徹打造團隊「當責、靈活度、企業家精神」的經營理念，在疫情改變大環境下，打造更強大國際橋梁，將餐飲美食服務推廣至全世界。