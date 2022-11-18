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111年金安獎出爐 總太營造堅持勞安獲肯定

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
總太營造董事長吳添福(左一)參與111年金安獎頒獎典禮，見證榮耀時刻。總太營造提供
總太營造董事長吳添福(左一)參與111年金安獎頒獎典禮，見證榮耀時刻。總太營造提供

勞動部主辦、被譽為職安界最高榮譽的2022年第16屆優良工程金安獎，台中市政府建設局參加選拔的三案工程全數獲獎；無獨有偶，台中上市建商總太地產（3056）子公司總太營造也傳來捷報，首次參加金安獎民間工程組選拔，以聚作假設、結構新建工程獲獎。

金安獎是為鼓勵優良工程團隊，積極爭取工程界推動職業安全衛生的最高榮譽，且獲獎工程團隊的安全衛生優良作法，會推展至全國各類工程，有助營造產業良性競爭，更能讓所有勞工在更安全、更健康的環境下工作。

台中市建設局今年度參加選拔的「台中國際會展中心」、「西屯牛埔橋改建工程」、「和平區環山部落南湖溪新建吊橋」三項工程，均獲選公共工程類得獎名單，用心管理重大建設工程獲得肯定。

營造工程發生職業災害時有所聞，因此，保護作業人員的施工安全，需要政府與企業共同努力。

總太營造董事長吳添福表示，總太營造甲級團隊近年致力追求「工地零災害」的最高績效，因此在職安作為上，領先業界，為第一個採用AI火警監控系統的營造廠。

透過GKB的即時監控、影像辨識偵測、火災預警系統，讓工地安全再升級，除此，工地亦採用動態AI人臉辨識系統，管制工地人員進出，希望每一位辛勤工作養家的師傅都能安心上工、平安回家。

對此，總太地產董事長翁毓羚表示，總太地產及總太營造近年也積極把每個建案作品，從規劃、興建、銷售、售後服務等全方位數位化整合，為每一項服務環節建置可追蹤的歷程軌跡系統，以科技為建築安全及品質把關。

同時落實八大品牌宣言的「工地文化、共好共贏」理念，持續追求品管最高標準，以實際作為落實「永續城市、健康建築」的企業永續發展願景

總太營造近幾年獲獎連連，包括「總太拾光」2017年榮獲「國家建築金質獎之施工品質類-金質獎」、2020年榮獲「國家優良建商營造商認證標章」，今年更拿下「111年度職業安全衛生優良工程金安獎民間工程組」佳作，相當於工程界中最高榮譽。

吳添福說，總太營造近年以實力陸續贏得「金安獎」、「金質獎」的肯定，都是懷抱為人成家建築幸福的初心，堅持落實管理SOP與六大綱領，以提供安居樂業的優良住宅為專業營造人的驕傲。

建商 勞動部 願景

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