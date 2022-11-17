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築間集團策略長陳予澤捐贈AED 給台東縣自閉症協進會

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
築間餐飲集團策略長陳予澤(前排中)捐贈AED給台東縣自閉症協進會。業者提供
築間餐飲集團策略長陳予澤(前排中)捐贈AED給台東縣自閉症協進會。業者提供

守護長者健康，築間餐飲集團策略長陳予澤，在亞帝昇生醫科技總經理林世民的引介下，特別捐贈二台AED(自動體外心臟除顫器)給社團法人台東縣自閉症協進會，由協進會秘書長楊玉娟代表受贈。

楊玉娟表示，協進會將把二台AED分別放置於服務據點與日間作業所使用，提供長者運動或活動時，如有突發狀況能即時達成急救的第一步驟。

台東縣自閉症協進會於民國100年成立，迄今已辦理台東縣社會福利服務執行10餘年，目前服務社區照顧關懷據點共計3處，包括台東市富岡里、永樂里及卑南鄉利嘉村，設有社區日間作業設施(小型作業所)。

另有嚴重情緒正向支持計畫，對於社區老人或身心障礙者體適能相關活動帶領經驗豐富。為了營造祥和互助及關懷的社會，配合衛生福利部社會及家庭署推展據點業務，希望透過推廣運動讓長輩動起來。

「健康e啟動」則是鼓勵銀髮長者及身心障礙者規律和安全運動，以提升社區長輩及身心障礙者的健康照顧與生活品質。

楊玉娟指出，星願創意手作坊是協進會成立的社區日間作業設施(小型作業所)，設置於台東市區，能提供無法進入職場或庇護性機構的身心障礙者一個互動、學習的平台。

另外也提供優質的學習、生活環境，使身心障礙者有機會參與社區活動、作業活動與文康休閒等活動，是一個介於日間照顧服務及庇護工廠間不同服務需求的社區服務模式，能紓減家庭照顧者的壓力，提升家庭的生活品質。

「銀髮健身俱樂部」則設置於台東縱谷地區的鹿野鄉龍田社區，提供縱谷地區長輩在知識上與硬體設備的運用，提升安全與舒適的健身環境及運動技巧，進而提升長者身體活動及社交能力。

台東

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