益品書屋跨越淡水河 為淡水增添書香氣

由王品集團創辦人戴勝益創立的益品書屋，今年6歲了！益品書屋宣布，位於台北市仁愛路的台北館已跨越淡水河，遷移至新北市淡水，將推廣閱讀的力量，延伸到人文薈萃的淡水，期待閱讀的風氣在台灣各角落擴散。

王品集團創辦人暨益品書屋創辦人戴勝益，他的人生傳奇並未因退休而劃下休止符。退休後隔年的2016年，在台北繁華的仁愛路上創立益品書屋，創造出一個獨特又品味的書屋，造成一股排隊閱讀的風潮。

「3C只是訊息的傳遞，文字才有文化的厚度」戴勝益為閱讀寫下最好的註腳。他從餐飲起家，卻期待以推廣閱讀為終身志業。

戴勝益創立益品書屋台北館的隔年11月，台中二館也接續開幕。書屋跳脫傳統模式，以「不外借、不販售書籍」方式營運，用「精裝圖文書籍、音樂、飲品與花香」的另類氛圍，來宴饗愛書之人，目的就是要把放下書本很久的人，再度召喚回來。

益品書屋讓人驚艷的，除了優雅寧靜的空間感，咖啡、茶飲與冰沙都是精挑細選的上品，並且提供無限飲用，無非就是希望讓大家在舒適的空間中，慢慢品味文字的雋永。

戴勝益把各類精裝書籍含飲食、旅遊、生活、美學、童書與外文等，大量採購到書屋中，讓大家看到獨特又新奇的書籍，滿足各種知識的來源與需求，豐富人們的視野。

益品書屋與傳統書店大相徑庭之處，是市面上獨特少見的精裝圖文書外，淡水、台中二館擁有近7,000本藏書；除了藏書豐富，館內還有悠揚琴聲迴盪，吸引許多閱讀與音樂愛好者前來。不論古典流行、輕柔熱情，琴聲相伴讓閱讀成為一種愉悅的享受。

另外，益品書屋舉辦各式音樂表演與藝文講座，邀請過孫翠鳳、吳寶村、徐重仁、陶傳正等名人來演講，也邀請各領域專家達人分享，讓書屋成為多元學習的場域，豐沛人們的心靈與生活。

益品書屋並將館藏最獨特的書，運送到全省舉辦巡迴書展，目前全台已舉辦過18場，南到屏東甚至跨海至馬祖，都有益品書屋的足跡，期待閱讀能跨越城鄉的差距，一步一腳印的為閱讀扎根。

此次選擇從台北仁愛路遷移，落腳在依山面海的淡水，除因淡水是兼具山城與河港特色的獨特城鎮，並有許多藝文人士駐足於此。悠久歷史與地景風情，新舊建築的交織，造就出無與倫比的風貌。

戴勝益指出，淡水有35處歷史建築，古蹟文化資產之密集，可說是臺灣僅見，文史風貌的精彩豐盛，絕對是知識與文化相互結合的最佳選擇。