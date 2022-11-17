明年光伏EVA反彈可期 台聚：價格重整不見得是壞事

二線塑化廠台聚（1304）今（17）日下午於證交所召開法說會。總經理吳培基表示，由於大陸新產能開出，加上EVA旺季落空，第4季價格易跌難漲，但亦強調「價格重整不見得是壞事」，仍看好明年太陽能需求成長，將帶動EVA價格向上，樂觀看待跌深後明年可望出現另一波反彈行情。

展望明年首季，吳培基指出，EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）有很大部分也是出口到中國大陸，當然希望不要有突發性的非經濟因素發生，像大陸鬆綁防疫政策就是正向的幫助。受俄烏戰爭、高通膨及中共20大後沒有釋出利多經濟政策影響，現階段市場觀望氣氛濃厚，如果能有進一步的經濟改善措施，狀況就會更正面樂觀。

至於產品面部分，台聚副總經理吳銘宗表示，近期終端市場需求放緩，主要應用在鞋材上的發泡EVA市況不如預期，加上中國多晶矽價格持續高檔，限制下游太陽能建置需求，造成光伏EVA旺季落空，還有新疆天利公司20萬噸新產能9月底投產，在供給面增加下，EVA第4季價格易跌難漲。

吳銘宗認為，預計明年中國多晶矽年產能將大增一倍至294萬噸，屆時供需可望平衡，帶動下游需求再度回升。因此光伏EVA價格在跌深後，明年可望出現一波反彈行情。

而在PE方面，吳銘宗表示，在全球通膨、升息干擾下，市場需求持續低迷，在價格競爭激烈下，PE銷售量對台聚來說，短期恐難以突破。不過台聚將持續推廣高性能EVA產品，並提升HD（高密度）、LLD（線性低密度）產品品質，持續開拓高端市場。

至於轉投資古雷部分，吳培基指出，古雷目前產能還沒有開滿，主要是因為輕油成本高，加上下游石化產品利差也不好，所以目前仍是虧損的狀態，但明年第2季將開出新產能，若屆時石化產品利差恢復，就會有所表現。