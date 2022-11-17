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嘉裕多角化經營、發展新事業 明年可望穩健發展

經濟日報／ 記者魏鑫陽／即時報導

裕隆集團旗下服裝品牌嘉裕（1417）今（17）日召開法說會。公司表示，雖然市場普遍不看好明年成衣業展望，但透過多角化經營、發展新事業等方式，明年可望維持穩定發展。

針對前三季營運表現，嘉裕表示，營收雖較去年同期成長27%，但獲利卻較去年同期減少0.81億元，主要是因為嘉裕自去年3月起開始參與國軍服裝供售業務，加上自有品牌及複合式事業亦有成長，因而營收大幅增加。

至於獲利部分，嘉裕指出，今年度大陸受到疫情封控，屬於高毛利的代理品牌整體零售業績受到影響，另全球通膨、供應鏈斷鍊因素致國軍服裝供售業務營運成本偏高影響獲利。

展望未來，嘉裕表示，將持續聚焦品牌精神深耕內銷巿場，掌握通路優勢、發展核心品牌、優化數位系統的供應鏈管理中心，並以「輕資產」營運方向調整業務，全力投入國軍高品質軍服與供售站服務資源。

嘉裕透露，明年將以多元商品滿足顧客需求，包括開發專屬頂級客戶個別需求之服飾，研發新面料、新版型，適合各季節穿搭之服飾，以及增加休閒服飾，滿足顧客一次購足需求。另外也將透過複合店多元化經營擴大店效，帶動本業活水增加銷售機會，以爭取百貨商場更好的位置，創造最佳行銷效益。

國軍 營收 裕隆集團

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